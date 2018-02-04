Перестрелка в 26-м туре АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» закончилась результативной ничьей, причем «шпоры» ушли от поражения на 94-й минуте. Полузащитник мерсисайдцев Джеймс Милнер делится впечатлениями от матча:

«Мы здорово провели первый тайм, во втором они прибавили, было сложно контролировать мяч.

Результат разочаровывает, но, на мой взгляд, мы неплохо сыграли в обороне как команда. У них не было много откровенно голевых шансов. Мы сделали достаточно, чтобы забить в конце и победить, но не сложилось.

„Тоттенхэм“ — хорошая команда, которая умеет быстро распоряжаться мячом, так что прессинговать все 95 минут матча — задача весьма непростая. Иногда нужно было прийти в себя».