Почеттино - о Кейне: «Чтобы забить 100 голов в АПЛ, нужны очень большие шары»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино восхищен игровой формой нападающего Харри Кейна, который позволил «шпорам» спастись в матче с «Ливерпулем» и оформил свой 100-й гол в английской Премьер-Лиге:
«Это один из лучших нападающих. Он настолько хладнокровен... Чтобы забить 100 голов в Премьер-Лиге, надо иметь большие, очень большие шары.
Безусловно, надо поздравить его с этой сотней, фантастический результат. Сам Харри поблагодарил всех одноклубников за помощь. Он действительно обрадовался».
Предполагаете, что Почеттино достаточно сдержанный человек, чтобы сказать прямо, что думает? Тем более что формулировка абсолютно аналогичная. Разве идет искажение смысла? У Кейна, по мнению Маурисио, какие-то другие шары могут быть? Тут вопрос трактовки, в голову Почеттино влезть не получится.
Чтобы не смущало, пусть будут шары.
Предполагаете, что Почеттино достаточно сдержанный человек, чтобы сказать прямо, что думает? Тем более что формулировка абсолютно аналогичная. Разве идет искажение смысла? У Кейна, по мнению Маурисио, какие-то другие шары могут быть? Тут вопрос трактовки, в голову Почеттино влезть не получится.
Чтобы не смущало, пусть будут шары.
На самом деле правильный эквивалент будет "надо иметь большие шары".
Как и у них, у нас "big balls/большие шары" является более приемлимым эквивалентом и используется довольно часто, но, если бы Покет напрямую на пресс-конференции, без синонимов, рассуждал о тестикулах Кейна, это было бы грубо и неприемлимо.
Поэтому, по факту, вы искажаете его слова.
На самом деле правильный эквивалент будет "надо иметь большие шары".
Как и у них, у нас "big balls/большие шары" является более приемлимым эквивалентом и используется довольно часто, но, если бы Покет напрямую на пресс-конференции, без синонимов, рассуждал о тестикулах Кейна, это было бы грубо и неприемлимо.
Поэтому, по факту, вы искажаете его слова.