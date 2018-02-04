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Почеттино - о Кейне: «Чтобы забить 100 голов в АПЛ, нужны очень большие шары»

вчера, 23:16
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино восхищен игровой формой нападающего Харри Кейна, который позволил «шпорам» спастись в матче с «Ливерпулем» и оформил свой 100-й гол в английской Премьер-Лиге:

«Это один из лучших нападающих. Он настолько хладнокровен... Чтобы забить 100 голов в Премьер-Лиге, надо иметь большие, очень большие шары.

Безусловно, надо поздравить его с этой сотней, фантастический результат. Сам Харри поблагодарил всех одноклубников за помощь. Он действительно обрадовался».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Nickless
сегодня в 00:31
Nickless:
На моей памяти, в Англии на эмоциях после матчей действительно порой использовали слово из заголовка. По крайней мере, контекст был именно такой. Предполагаете, что Почеттино достаточно сдержанный человек, чтобы сказать прямо, что думает? Тем более что формулировка абсолютно аналогичная. Разве идет искажение смысла? У Кейна, по мнению Маурисио, какие-то другие шары могут быть? Тут вопрос трактовки, в голову Почеттино влезть не получится. Чтобы не смущало, пусть будут шары.
В том-то и дело, что в Англии без проблем сказать "big balls", это эвфемизм, то есть словосочетание, которое скрывает грубый смысл первоначального выражения. Поэтому и у нас корректно будет использовать эвфемизм, то есть "большие шары".
Nickless
Nickless ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 00:19
Так Себе Аналитик:
Соккер, переводите корректнее. На самом деле правильный эквивалент будет "надо иметь большие шары". Как и у них, у нас "big balls/большие шары" является более приемлимым эквивалентом и используется довольно часто, но, если бы Покет напрямую на пресс-конференции, без синонимов, рассуждал о тестикулах Кейна, это было бы грубо и неприемлимо. Поэтому, по факту, вы искажаете его слова.
На моей памяти, в Англии на эмоциях после матчей действительно порой использовали слово из заголовка. По крайней мере, контекст был именно такой.

Предполагаете, что Почеттино достаточно сдержанный человек, чтобы сказать прямо, что думает? Тем более что формулировка абсолютно аналогичная. Разве идет искажение смысла? У Кейна, по мнению Маурисио, какие-то другие шары могут быть? Тут вопрос трактовки, в голову Почеттино влезть не получится.

Чтобы не смущало, пусть будут шары.
vovinho11
vovinho11 ответил DXTK
сегодня в 00:12
И не сможет
vovinho11
vovinho11
сегодня в 00:11
Скажи спасибо судье за ничью
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:04
Соккер, переводите корректнее.

На самом деле правильный эквивалент будет "надо иметь большие шары".

Как и у них, у нас "big balls/большие шары" является более приемлимым эквивалентом и используется довольно часто, но, если бы Покет напрямую на пресс-конференции, без синонимов, рассуждал о тестикулах Кейна, это было бы грубо и неприемлимо.

Поэтому, по факту, вы искажаете его слова.
Знак со стрелкой на груди
Знак со стрелкой на груди ответил DXTK
вчера в 23:33
DXTK:
Так получается у Ширера самые крутые, раз 260 положил и никто переплюнуть до сих пор не может........
еще и стальные ))
311
311
вчера в 23:32
Мешать бегать не будут такие большие?)
DXTK
DXTK
вчера в 23:26
Так получается у Ширера самые крутые, раз 260 положил и никто переплюнуть до сих пор не может........
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
вчера в 23:20
Не яйца а моська
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:20
и боковой
rrromochka
rrromochka
вчера в 23:20
АХАХА!!!! упал на дно и обрадовался !!! самому то не смешно... в реал его отдайте, там такой тип уже есть, как раз ему на смену
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