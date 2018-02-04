Почеттино - о Кейне: «Чтобы забить 100 голов в АПЛ, нужны очень большие шары»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино восхищен игровой формой нападающего Харри Кейна, который позволил «шпорам» спастись в матче с «Ливерпулем» и оформил свой 100-й гол в английской Премьер-Лиге:

«Это один из лучших нападающих. Он настолько хладнокровен... Чтобы забить 100 голов в Премьер-Лиге, надо иметь большие, очень большие шары.

Безусловно, надо поздравить его с этой сотней, фантастический результат. Сам Харри поблагодарил всех одноклубников за помощь. Он действительно обрадовался».