Кейн: «Если бы я забил первый пенальти, мы бы выиграли»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал ничью с «Ливерпулем».
«Очень нервничал, когда пробивал второй пенальти. На мне лежала большая ответственность. Думаю, если бы я забил первый пенальти, то мы выиграли бы встречу», - сказал Кейн.
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Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал ничью с «Ливерпулем».
«Очень нервничал, когда пробивал второй пенальти. На мне лежала большая ответственность. Думаю, если бы я забил первый пенальти, то мы выиграли бы встречу», - сказал Кейн.
PS чтобы забить первый пендаль надо было иметь не просто большие яйца, но еще и крепкие........
PS чтобы забить первый пендаль надо было иметь не просто большие яйца, но еще и крепкие........
хотя в отношении ттх и в таком случае есть сомнения
хотя в отношении ттх и в таком случае есть сомнения