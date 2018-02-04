Кейн: «Если бы я забил первый пенальти, мы бы выиграли»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн прокомментировал ничью с «Ливерпулем».

«Очень нервничал, когда пробивал второй пенальти. На мне лежала большая ответственность. Думаю, если бы я забил первый пенальти, то мы выиграли бы встречу», - сказал Кейн.