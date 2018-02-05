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Ван Дейк: «Кейн нырял, но почему-то никто об этом не говорит»

сегодня, 08:19
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк обвинил нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в нырке, случившемся в матче 26-го тура чемпионата Англии. Удар с «точки» в итоге отразил Лорис Кариус.

«Полагаю, что Кейн нырял. Это было четко видно, но почему-то никто об этом не говорит. Это был нырок. Много разговоров о том, был или нет офсайд. Думаю, что имел место и он. Арбитр же решил, что не было ни офсайда, ни нырка.

В последние минуты многое происходило. К сожалению, в эпизоде со вторым пенальти рефери находился ближе, чем боковой арбитр. Я сказал, что меня потянули, потому и пришлось сыграть ногой. Рефери предложил играть дальше, а лайнсмен вынес другое решение».

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»: динамическое равновесие

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 12:31
Пересматривал в повторе оба эпизода. в первом, мало того что был офсайд, так ещё и Кариус Кейна вообще не трогал. Чистый нырок. Во втором эпизоде Ван Дейк Ламелу не трогал. Может было лёгкое касание и всё. О каком-то фоле, вообще речи быть не может. Кейна и Ламелу нужно дисквалифицировать за симуляцию, но к сожалению 2 потерянных очка, уже не вернёшь.
Serg3.12
Serg3.12 ответил Майкл59ru
сегодня в 11:20
Майкл59ru:
И не говори. Что вообще этот англичашка себе позволяет. Нырять позволено только игрокам из Мадрида )
Не только в Мадриде, вся Ля Лига в купальниках))
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 11:18
Результат... скорее по игре.
В момент паса Кейн был вне игры, а потом мяч задел игрока Ливеопуля.
Нырял лондонец зачетно.
Второй пенальти, просто, смех. Боковой за Лондон топит (Челси или Тотенхем)))
benderivan
benderivan ответил Legendary Liverpool
сегодня в 09:52
Legendary Liverpool:
Бревно готовится к ЛаЛиге.
Кейн в принципе показал очередной раз что он бревно
Лондонизблу
Лондонизблу
сегодня в 09:42
Тоттенхему подарили два пенальти. Первый явный офсайд и нырок, во втором случае пенальти в АПЛ поставят один раз из ста. Касанние было минимальным, к тому же защитник явно не желал стыка и нога в момент касания имела возвратное движение. Натянутые две пенки лишили красных законных трёх очков и гримасу Клоппа можно понять. Ничья на руку Челси, спасибо судьям, но это сверх несправедливо!
112910415
112910415
сегодня в 09:40
да...как-то так
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:22
И не говори. Что вообще этот англичашка себе позволяет. Нырять позволено только игрокам из Мадрида )
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 08:53
Нырял сопливый аргентинец, а у Кейна был офсайд. Это называется - у шпор всё ещё лежит бабло после Уокера и они начали активно пускать его в ход.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 08:47
Бревно готовится к ЛаЛиге.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 08:39
НУ, КЕЙН, ЭТО Ж НЕ РОНАЛДУ - ЧЁ ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ ?!
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 08:31
Засудили вас конкретно ван дейк офсайд был явный и нырок тоже посмотрим дадут ли дискву как дали другим игрокам апл и второй пенальти тоже не было у бокового сыграла ставка кейн забьет. Хот я не болел ливера но победу отняли у них судьи 👎👎👎
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