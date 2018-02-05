Ван Дейк: «Кейн нырял, но почему-то никто об этом не говорит»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк обвинил нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна в нырке, случившемся в матче 26-го тура чемпионата Англии. Удар с «точки» в итоге отразил Лорис Кариус.

«Полагаю, что Кейн нырял. Это было четко видно, но почему-то никто об этом не говорит. Это был нырок. Много разговоров о том, был или нет офсайд. Думаю, что имел место и он. Арбитр же решил, что не было ни офсайда, ни нырка.

В последние минуты многое происходило. К сожалению, в эпизоде со вторым пенальти рефери находился ближе, чем боковой арбитр. Я сказал, что меня потянули, потому и пришлось сыграть ногой. Рефери предложил играть дальше, а лайнсмен вынес другое решение».

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»: динамическое равновесие