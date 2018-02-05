Дмитрий Черышев: «„Зенит“ берет футболистов, лишь бы только брать»

Известный российский специалист и бывший тренер молодежной команды «сине-бело-голубых»" Дмитрий Черышев оценил дела современного «Зенита»:

«Вы знаете, я всё время задаюсь одним вопросом: чего „Зенит“ вообще хочет, какой программы он придерживается? Выиграть Лигу чемпионов, выиграть чемпионат или собрать всех хороших российских футболистов? Чего они вообще хотят?

Вы поймите: чтобы клуб имел реальные шансы вы­играть Лигу чемпионов, у него во внутреннем чемпионате должна быть огромная конкуренция. А какая в России будет конкуренция, если „Зенит“ только и делает, что скупает лучших отечественных игроков?

Даже с таким великолепным составом питерцы не на первом месте. Хотя, уж поверьте мне, они должны быть сильнее всех остальных российских команд на го-ло-ву! „Зенит“ берет футболистов, лишь бы только брать. Я не понимаю, зачем всё это надо. Никто не отменит закон, что одновременно в составе одной команды на поле могут находиться только 11 футболистов. В итоге хорошие игроки в Петербурге вынуждены сидеть на лавочке.

Кузяев на правом фланге обороны в товарищеской встрече? Честно говоря, я был крайне удивлен этим ходом Манчини. Мне непонятно, чего он хочет. Раньше Далер неплохо зарекомендовал себя при разрушении в центре поля, выполнял там огромный объем работы. И для чего ставить его на правый фланг, на непривычную позицию? Потому что был травмирован Смольников? И больше в „Зените“ нет номинальных правых защитников? А как же Анюков? Зачем его убирали из основной команды? Да, Александру 35 лет, но ничего страшного в этом нет. Мы знаем Анюкова как лидера, как игрока основного состава „Зенита“, как футболиста национальной сборной. Не нравится Анюков - ну так купите тогда хорошего российского номинального правого защитника и наигрывайте его. Раз так, то сделайте уже наконец действительно толковое приобретение! А Паредеса и Ригони, будьте добры, заставьте поддерживать высокий уровень и выучить язык. Я уже просто в шоке от „Зенита“: что за ерунда вообще происходит в этом клубе?!»