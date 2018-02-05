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Дмитрий Черышев: «„Зенит“ берет футболистов, лишь бы только брать»

сегодня, 09:50

Известный российский специалист и бывший тренер молодежной команды «сине-бело-голубых»" Дмитрий Черышев оценил дела современного «Зенита»:

«Вы знаете, я всё время задаюсь одним вопросом: чего „Зенит“ вообще хочет, какой программы он придерживается? Выиграть Лигу чемпионов, выиграть чемпионат или собрать всех хороших российских футболистов? Чего они вообще хотят?

Вы поймите: чтобы клуб имел реальные шансы вы­играть Лигу чемпионов, у него во внутреннем чемпионате должна быть огромная конкуренция. А какая в России будет конкуренция, если „Зенит“ только и делает, что скупает лучших отечественных игроков?

Даже с таким великолепным составом питерцы не на первом месте. Хотя, уж поверьте мне, они должны быть сильнее всех остальных российских команд на го-ло-ву! „Зенит“ берет футболистов, лишь бы только брать. Я не понимаю, зачем всё это надо. Никто не отменит закон, что одновременно в составе одной команды на поле могут находиться только 11 футболистов. В итоге хорошие игроки в Петербурге вынуждены сидеть на лавочке.

Кузяев на правом фланге обороны в товарищеской встрече? Честно говоря, я был крайне удивлен этим ходом Манчини. Мне непонятно, чего он хочет. Раньше Далер неплохо зарекомендовал себя при разрушении в центре поля, выполнял там огромный объем работы. И для чего ставить его на правый фланг, на непривычную позицию? Потому что был травмирован Смольников? И больше в „Зените“ нет номинальных правых защитников? А как же Анюков? Зачем его убирали из основной команды? Да, Александру 35 лет, но ничего страшного в этом нет. Мы знаем Анюкова как лидера, как игрока основного состава „Зенита“, как футболиста национальной сборной. Не нравится Анюков - ну так купите тогда хорошего российского номинального правого защитника и наигрывайте его. Раз так, то сделайте уже наконец действительно толковое приобретение! А Паредеса и Ригони, будьте добры, заставьте поддерживать высокий уровень и выучить язык. Я уже просто в шоке от „Зенита“: что за ерунда вообще происходит в этом клубе?!»

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Sem25
сегодня в 12:44
Sem25:
Это вопрос не спортивный, а политический. Напомню: -Миллер:"15-ть мнн человек говорят:"Мы боллеем за команду за любимую одну, мы болеем за Зенит, мы болеем за страну"... -Митрофанов:"Зенит - важный социальный проект, реализуемый газпромом"(допускаю, что ему в Кремле об этом сказали, а он озвучил). Это все выглядит как полный бред, для любого нормального человека, но нас погружают в этот бред намеренно. А местные боевые хомячки газпрома тоже в этом активно участвуют. У них вообще ситуация доведена до абсурда: Зенит(проект Кремля) - обожают, но саму власть терпеть не могут)))
Твоя мысль о том, что "Зенит любят" по меньшей мере спорна. Я могу утверждать, что число людей в РФ, обожающих Зенит, значительно меньше числа людей, презирающих и, даже, ненавидящих этот "проект". Люди прекрасно видят всю фальш и абсурдность этого проекта, фактически уничтожающего наш футбол.
Sem25
Sem25 ответил starche
сегодня в 12:41
starche:
Чушь, они прекрасно себя чувствуют уходя( в том числе и в аренду ) в команды ниже классом.
А он говорит не об игроках и их мотивации, а о том, что делает газпром.

Это две большие разницы.
starche
starche ответил Sem25
сегодня в 12:40
Sem25:
Найди хоть одну неточность в этом утверждении: Даже с таким великолепным составом питерцы не на первом месте. Хотя, уж поверьте мне, они должны быть сильнее всех остальных российских команд на го-ло-ву! „Зенит“ берет футболистов, лишь бы только брать. Я не понимаю, зачем всё это надо. Никто не отменит закон, что одновременно в составе одной команды на поле могут находиться только 11 футболистов. В итоге хорошие игроки в Петербурге вынуждены сидеть на лавочке.
Чушь, они прекрасно себя чувствуют уходя( в том числе и в аренду ) в команды ниже классом.
Doping87
Doping87
сегодня в 12:38
"Зачем Зенит покупает игроков... ради того чтоб только купить игрока...не нравится Анюков, тогда купите нормального правого защитника". Черышев выжил из ума.
starche
starche ответил Казанский
сегодня в 12:38
Казанский:
Сгораю от стыда за Зенит.Писать ничего не буду,т.к. уже к написанному в комментах прибавить нечего..
    Sem25
    Sem25 ответил starche
    сегодня в 12:38
    starche:
    Этот псевдоспециалист, правда незнамо в чём, пристроился кормиться на МАТЧ ТВ, но слушать его дилетантские рассуждения просто невозможно.
    Найди хоть одну неточность в этом утверждении:

    Даже с таким великолепным составом питерцы не на первом месте. Хотя, уж поверьте мне, они должны быть сильнее всех остальных российских команд на го-ло-ву! „Зенит“ берет футболистов, лишь бы только брать. Я не понимаю, зачем всё это надо. Никто не отменит закон, что одновременно в составе одной команды на поле могут находиться только 11 футболистов. В итоге хорошие игроки в Петербурге вынуждены сидеть на лавочке.
    JackNorz
    JackNorz
    сегодня в 12:38
    Финансовый проект Миллера "Зенит" нужен не для побед в ЛЧ. Да и не для футбола.
    rawer
    rawer ответил moskwa 09
    сегодня в 12:38
    moskwa 09:
    если бы не зенит ,медалей евро 2008 не видать никогда,как раз при базе от зенита сборная играла
    от Зенита в сборной постоянно играло на евро 3 игрока Анюков, Аршавин и Зырянов,
    так любой клуб может сказать кто отправил туда игроков
    starche
    starche
    сегодня в 12:34
    Этот псевдоспециалист, правда незнамо в чём, пристроился кормиться на МАТЧ ТВ, но слушать его дилетантские рассуждения просто невозможно.
    Ik4404
    Ik4404
    сегодня в 12:33
    постав те русского тренера и все будет ок
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:25
    29.12.2017 18:39
    Дмитрий Черышев: «Месяц назад к Денису был интерес от «Зенита»

    Сегодня, 09:50
    Я уже просто в шоке от „Зенита“: что за ерунда вообще происходит в этом клубе?!»


    )))))))))
    Без комментариев...))
    борька
    борька
    сегодня в 12:25
    Наш футбол так богат классными игроками, что да же на Зенит нк хватает.
    С таким подходом развития футбооа в стране мы уже полошли к краху!
    У нас нет ни одного игрока в том 5!
    Sem25
    Sem25 ответил Ваня лучший
    сегодня в 12:23
    Ваня лучший:
    Названные тобой люди могли попасть в Локо, ЦСКА, Рубин, или Спартак, а, значит, усилить конкурентов. Разве это не могло быть причиной? Когда у тебя море денег, которые не надо считать, всегда возникнет соблазн купить что либо так на всякий случай. Вот это безобразие надо прекращать. Фактически за последний год на деньги из госказны Зенит практически полностью поменял состав, купив 16 человек. Почему другие лиги солидарны, а у нас давят величиной денежного мешка, а не кропотливой работой по развитию футбола? Кому это надо?
    Это вопрос не спортивный, а политический. Напомню:
    -Миллер:"15-ть мнн человек говорят:"Мы боллеем за команду за любимую одну, мы болеем за Зенит, мы болеем за страну"...
    -Митрофанов:"Зенит - важный социальный проект, реализуемый газпромом"(допускаю, что ему в Кремле об этом сказали, а он озвучил).

    Это все выглядит как полный бред, для любого нормального человека, но нас погружают в этот бред намеренно. А местные боевые хомячки газпрома тоже в этом активно участвуют. У них вообще ситуация доведена до абсурда: Зенит(проект Кремля) - обожают, но саму власть терпеть не могут)))
    Казанский
    Казанский
    сегодня в 12:21
    Сгораю от стыда за Зенит.Писать ничего не буду,т.к. уже к написанному в комментах прибавить нечего..
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 12:18
    Вроде бы все правильно говорит Черышев, но... Так рассуждать может только дилетант, хотя в эту категорию Дмитрий вряд ли входит, учитывая его славное прошлое в футболе. А все дело в том, г-н Черышев, что вы не знаете планов Манчини как по составу, так и по его планам на сезон. Ну поймите же вы наконец, что он строит команду, экспериментирует с составом, пробует футболистов на иные позиции. Что в этом плохого или разве он не имеет на это право в межсезонье? По товарищеским играм "Зенита" вы уже делаете глубокомысленные выводы о неправильной политике гл. тренера. И разве вы не экспериментировали бы с составом, будучи гл. тренером ? Успокойтесь же наконец и дождитесь начала сезона...
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Sem25
    сегодня в 12:13
    Sem25:
    Я не знаю про обиды, но говорит он очевидные и правильные вещи. Как можно было брать Новосельцева, который у Бердыева в схеме с тремя ЦЗ играл? Зенит так никогда не играл и не собирается. Более того, официально сообщается, что за Новосельцева заплатили 8 млн. рублей!!! Это же полный бред, зачем из людей идиотов делать? Цаллагов...это игрок уровня КС. Да, хороший парень, но в таком возрасте он уже не прибавит. Для чего? Эти трансферы были сделаны ради трансферов. А может и кто-то был в этом заинтересован, раз такие суммы фигурируют. По Панюкову у меня тоже большой вопрос. Для чего его надо было подписывать, если есть: Кокорин, Полоз и Дриусси? Даже Дзюба тогда еще играл.
    Названные тобой люди могли попасть в Локо, ЦСКА, Рубин, или Спартак, а, значит, усилить конкурентов. Разве это не могло быть причиной? Когда у тебя море денег, которые не надо считать, всегда возникнет соблазн купить что либо так на всякий случай. Вот это безобразие надо прекращать. Фактически за последний год на деньги из госказны Зенит практически полностью поменял состав, купив 16 человек. Почему другие лиги солидарны, а у нас давят величиной денежного мешка, а не кропотливой работой по развитию футбола? Кому это надо?
    Sem25
    Sem25 ответил moskwa 09
    сегодня в 12:08
    moskwa 09:
    не рвется ,потому что зенит не подписывает,а в других клубах платить много не будут,зенит его рассматривал ,но брать не стал,так как он склонен к травмам. Неужели сам не видишь,что у бати банальная обида на это все
    Я не знаю про обиды, но говорит он очевидные и правильные вещи. Как можно было брать Новосельцева, который у Бердыева в схеме с тремя ЦЗ играл? Зенит так никогда не играл и не собирается. Более того, официально сообщается, что за Новосельцева заплатили 8 млн. рублей!!! Это же полный бред, зачем из людей идиотов делать?
    Цаллагов...это игрок уровня КС. Да, хороший парень, но в таком возрасте он уже не прибавит. Для чего?
    Эти трансферы были сделаны ради трансферов. А может и кто-то был в этом заинтересован, раз такие суммы фигурируют.
    По Панюкову у меня тоже большой вопрос. Для чего его надо было подписывать, если есть: Кокорин, Полоз и Дриусси? Даже Дзюба тогда еще играл.
    Пастух
    Пастух
    сегодня в 12:07
    Дзюбе ещё одну бронзу(деревянинькие медали) подарИте))
    cpartak60
    cpartak60 ответил blitz
    сегодня в 12:05
    blitz:
    Ошибаешься еще знаю 1:18
      Пастух
      Пастух ответил blitz
      сегодня в 12:04
      blitz:
      Выиграть Лигу чемпионов, выиграть чемпионат? Чего они вообще хотят? Чего хотят? Ну уж точно не по 0:7 проигрывать в Л/Ч!
      Ну для зенита ЛЧ вообще мечта))
      вечнотретии*)
      Пастух
      Пастух
      сегодня в 12:03
      Сдыднова-то как-то за зенит((
      Пастух
      Пастух
      сегодня в 12:01
      Всё правильно сказал!
      Это просто проект,который скоро лопнет...
      Сочувствую настоящим болелам Зенита(
      blitz
      blitz ответил cska.78
      сегодня в 11:58
      cska.78:
      Спартач пишет про уроки, при этом сам пишет цЫфры :)
      Цирк уехал, клоуны остались.
      Ваня лучший
      Ваня лучший
      сегодня в 11:56
      Наивный Черышев. Зенит берет не для того, чтобы брать, а для того , чтобы ослабить конкурентов ( чтобы другим не досталось), ну и для откатов. Все просто и понятно.
      cska.78
      cska.78 ответил blitz
      сегодня в 11:55
      blitz:
      Ошибаешься еще знаю 1:18
      Спартач пишет про уроки, при этом сам пишет цЫфры :)
      blitz
      blitz ответил cpartak60
      сегодня в 11:52
      cpartak60:
      иди уроки учи!знаешь только 2цыфры 0и7!
      Ошибаешься еще знаю 1:18
      Морозовский
      Морозовский ответил moskwa 09
      сегодня в 11:49
      moskwa 09:
      что ты несешь? причем здесь цена на проведение газа,ты размышляешь как пятиклассник,если мыслить как ты,то люди куда больше платят за бензин,нежели кому-то газ провести куда-то
      "Зенит" - это позор!
      Exploit
      Exploit
      сегодня в 11:49
      К подлости этого проекта я уже привык и не удивляюсь, но скупать и держать на лавке сборников перед домашним ЧМ это преступление я считаю.
      moskwa 09
      moskwa 09 ответил Морозовский
      сегодня в 11:48
      Морозовский:
      Это ваше алиби для развала нашего футбола? Деньги на футбол и ГАЗ уходят в Германию и Европу! Цены на проведение газа в дом неподъемные для людей! Нахер вы такие нужны?
      что ты несешь? причем здесь цена на проведение газа,ты размышляешь как пятиклассник,если мыслить как ты,то люди куда больше платят за бензин,нежели кому-то газ провести куда-то
      cpartak60
      cpartak60 ответил blitz
      сегодня в 11:47
      blitz:
      Выиграть Лигу чемпионов, выиграть чемпионат? Чего они вообще хотят? Чего хотят? Ну уж точно не по 0:7 проигрывать в Л/Ч!
      иди уроки учи!знаешь только 2цыфры 0и7!
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