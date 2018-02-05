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Игнатьев: «„Спартак“ в противовес „Зениту“ находится в поиске состава»

сегодня, 10:03

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев сравнил «Зенит» и «Спартак»:

«„Зенит“ в начале сезона и в конце года – это две разные команды. В стартовой части питерцы превосходили всех по игре и не случайно шли на первом месте. Важно, что высоким было качество игры. Три матча в Дубае напомнили мне тот „Зенит“. Во второй части осени явно не хватало быстроты, запаса уровня специальной работоспособности. Не выносливости, а именно специальной работоспособности, которая выражается в проявлении всех лучших игровых качеств. Команда выглядела тяжелой и в какой-то момент развалилась игра, которая в августе-сентябре была очень привлекательной. Сейчас не только три матча в Дубае, но и игра со „Слованом“, за исключением концовки встречи, напоминали мне „Зенит“ образца начала сезона. А вот поздней осенью команда Манчини ничем не отличалась в плане подготовленности от своих соперников.

Десять туров – это совсем немного. У Манчини с середины января до начала марта достаточно времени для того, чтобы заложить фундамент, который позволит сыграть на том уровне, как в первой части сезона. Как раз туров 10 „Зенит“ здорово сыграл на старте. Манчини понимает, что необходимо выглядеть так же убедительно в концовке сезона. Мне думается, что игры на сборах дают нам основания полагать, что команда идет по тому графику, который был ранее наработан.

„Спартак“ в противовес „Зениту“ находится в поиске состава. С „Зенитом“ все понятно: состав определен, сейчас Манчини будет заниматься расширением временных параметров для игроков основы. Сейчас надо довести возможности основных игроков находиться на поле по 90 минут и вносить коррективы заменами для того, чтобы усиливать игровую деятельность. У „Спартака“ пока не поймешь, кто играет в обороне. Нельзя четко сказать, кто выйдет в основе. У Глушакова проблемы… А у „Зенита“ уже есть состав, я могу его назвать. У Карреры есть время, чтобы определиться, но его остается мало. Надо сузить контингент игроков, которые претендуют на место в основном составе и уже готовить команду к „Атлетику“ и „Локомотиву“».

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 12:43
"Сейчас Манчини будет заниматься расширением временных параметров для игроков основы." Игнатьев говорит, как пишет. Докторскую диссертацию по философии марксизма.
Зенит- единственная субстанция на грешной земле, которому подвластно время. Впечатляет.
kust07
kust07
сегодня в 12:23
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:08
    О чём вообще речь ???

    Зенит покупает игроков чтоб стать сильней....
    Спартак просто латает дыры.....Петковичами и Ханнями.....

    Москва добровольно передала всё.....и лидерство и титулы и популярность и посещаемость ....
    "Ретро" не может остановить "Прогресс"....
    И есть ли смысл гнаться за недогяемым ???? ))))
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 11:50
      LOpp
      LOpp ответил Nikola45
      сегодня в 11:49
      Nikola45:
      С каких это пор Нефть стала достоянием Федуна? ))
      так она и не стала достоянием Федуна.
      blitz
      blitz
      сегодня в 11:48
      С момента пролета Ливерпулю, все находятся в поиске состава.
      Кирилыч
      Кирилыч
      сегодня в 11:47
      Зачем вообще сравнивать проэкт и футбольный клуб?
      По финишу все увидим. И у кого состав. И у кого тренер)
      Пысы: жаль бздюба от лазурных сбежал. Самое место ему там.
      Nikola45
      Nikola45 ответил LOpp
      сегодня в 11:43
      LOpp:
      с каких это пор бюджетные деньги стали чужими?
      С каких это пор Нефть стала достоянием Федуна? ))
      Serg3.12
      Serg3.12
      сегодня в 11:29
      Что в Зените- параллельно (у Ростова забирать некого)).

      Есть опасения, что Спартак по весне будет испытывать те, же проблемы, что и летом.
      Неполная боеготовность, и, как результат, потери очков.
      Матч с Локо суперпринципиальный, а железнодорожники уже сейчас показывают свою игру, приведшую к первому месту.
      LOpp
      LOpp ответил Nikola45
      сегодня в 11:28
      Nikola45:
      Опять считалки чужих денег в чужом кармане
      с каких это пор бюджетные деньги стали чужими?
      Nikola45
      Nikola45
      сегодня в 11:19
      Опять считалки чужих денег в чужом кармане
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 11:12
      Открытый vip кинотеатр "Зенит лазурный"...на скамейках сидят футболисты-миллионеры и смотрят футбол...
      drug01
      drug01
      сегодня в 11:07
      Лишком долгие поиски
      denmig
      denmig
      сегодня в 10:59
      Зенит еще третью скамейку не собрал! - нет у них состава!
      Василий Пупкин
      Василий Пупкин
      сегодня в 10:55
      Даёшь ещё аргентинцев, хороших и разных!
      FILL3286
      FILL3286
      сегодня в 10:53
      Лазурным сразу купить всю второсортную Аргентину и все у них будет ок!
      И вернуть молло,мака главное))
      obana777
      obana777 ответил Морозовский
      сегодня в 10:47
      Морозовский:
      А "Зенит" ещё не начинал поиски - пора делать покупки!
      Пока у нас трансферное окно не закрылось, Зениту пора ослаблять конкурентов громкими покупками. Денег, за проданного Халка, еще лет на 50 хватит (по мнению лазурных).
      Кlassе
      Кlassе
      сегодня в 10:40
      В зенете всего 90 человек игроков, нужно еще хотя бы 50)))
      Морозовский
      Морозовский
      сегодня в 10:08
      А "Зенит" ещё не начинал поиски - пора делать покупки!
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