Игнатьев: «„Спартак“ в противовес „Зениту“ находится в поиске состава»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев сравнил «Зенит» и «Спартак»:

«„Зенит“ в начале сезона и в конце года – это две разные команды. В стартовой части питерцы превосходили всех по игре и не случайно шли на первом месте. Важно, что высоким было качество игры. Три матча в Дубае напомнили мне тот „Зенит“. Во второй части осени явно не хватало быстроты, запаса уровня специальной работоспособности. Не выносливости, а именно специальной работоспособности, которая выражается в проявлении всех лучших игровых качеств. Команда выглядела тяжелой и в какой-то момент развалилась игра, которая в августе-сентябре была очень привлекательной. Сейчас не только три матча в Дубае, но и игра со „Слованом“, за исключением концовки встречи, напоминали мне „Зенит“ образца начала сезона. А вот поздней осенью команда Манчини ничем не отличалась в плане подготовленности от своих соперников.

Десять туров – это совсем немного. У Манчини с середины января до начала марта достаточно времени для того, чтобы заложить фундамент, который позволит сыграть на том уровне, как в первой части сезона. Как раз туров 10 „Зенит“ здорово сыграл на старте. Манчини понимает, что необходимо выглядеть так же убедительно в концовке сезона. Мне думается, что игры на сборах дают нам основания полагать, что команда идет по тому графику, который был ранее наработан.

„Спартак“ в противовес „Зениту“ находится в поиске состава. С „Зенитом“ все понятно: состав определен, сейчас Манчини будет заниматься расширением временных параметров для игроков основы. Сейчас надо довести возможности основных игроков находиться на поле по 90 минут и вносить коррективы заменами для того, чтобы усиливать игровую деятельность. У „Спартака“ пока не поймешь, кто играет в обороне. Нельзя четко сказать, кто выйдет в основе. У Глушакова проблемы… А у „Зенита“ уже есть состав, я могу его назвать. У Карреры есть время, чтобы определиться, но его остается мало. Надо сузить контингент игроков, которые претендуют на место в основном составе и уже готовить команду к „Атлетику“ и „Локомотиву“».