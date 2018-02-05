Конте: «Мы предпочитаем труд, а не слова или деньги»

Наставник «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что лондонский клуб много работает с молодежью:

«Как видите, мы много работаем с молодыми игроками, например, с Итаном Ампаду, ему всего 17 лет. Кристенсену 21, Бакайоко только 23, а Дзаппакосте 25.

Мы стараемся развивать молодых игроков в клубной академии и, на мой взгляд, занимаемся потрясающим делом. Чтобы построить что-то важное, мы предпочитаем труд, а не слова или деньги».

Ранее итальянский специалист посетовал на трансферную политику «Челси».