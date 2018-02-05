Конте: «Мы предпочитаем труд, а не слова или деньги»

Наставник «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что лондонский клуб много работает с молодежью:
«Как видите, мы много работаем с молодыми игроками, например, с Итаном Ампаду, ему всего 17 лет. Кристенсену 21, Бакайоко только 23, а Дзаппакосте 25.
Мы стараемся развивать молодых игроков в клубной академии и, на мой взгляд, занимаемся потрясающим делом. Чтобы построить что-то важное, мы предпочитаем труд, а не слова или деньги».
Ранее итальянский специалист посетовал на трансферную политику «Челси».
Про академию ниже.
"Мы стараемся развивать молодых игроков В КЛУБНОЙ АКАДЕМИИ"
Про академию ниже.
"Мы стараемся развивать молодых игроков В КЛУБНОЙ АКАДЕМИИ"
Только то, что вы этим летом и зимой потратили на трансферы больше всех клубов АПЛ - 258 миллионов евро - немного противоречит твоим словам))
К тому же из вышеперечисленных игроков только Кристенсен был в Академии "Челси", Апмаду недавно купили из "Эксетера", я уж не говорю про Дзаппу и Бакайоко))
Только то, что вы этим летом и зимой потратили на трансферы больше всех клубов АПЛ - 258 миллионов евро - немного противоречит твоим словам))
К тому же из вышеперечисленных игроков только Кристенсен был в Академии "Челси", Апмаду недавно купили из "Эксетера", я уж не говорю про Дзаппу и Бакайоко))