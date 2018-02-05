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Конте: «Мы предпочитаем труд, а не слова или деньги»

вчера, 13:08

Наставник «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что лондонский клуб много работает с молодежью:

«Как видите, мы много работаем с молодыми игроками, например, с Итаном Ампаду, ему всего 17 лет. Кристенсену 21, Бакайоко только 23, а Дзаппакосте 25.

Мы стараемся развивать молодых игроков в клубной академии и, на мой взгляд, занимаемся потрясающим делом. Чтобы построить что-то важное, мы предпочитаем труд, а не слова или деньги».

Ранее итальянский специалист посетовал на трансферную политику «Челси».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответил Владимир Ушаков
вчера в 18:38
Владимир Ушаков:
Походу Абрамович заставил дать это вью
Абрамовичу сейчас не до Челси...у него по серьёзнее проблемы
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 17:39
Походу Абрамович заставил дать это вью
Romeo 777
Romeo 777 ответил Так Себе Аналитик
вчера в 16:04
Так Себе Аналитик:
Чтобы построить что-то важное, мы предпочитаем труд, а не слова или деньги. Только то, что вы этим летом и зимой потратили на трансферы больше всех клубов АПЛ - 258 миллионов евро - немного противоречит твоим словам)) К тому же из вышеперечисленных игроков только Кристенсен был в Академии "Челси", Апмаду недавно купили из "Эксетера", я уж не говорю про Дзаппу и Бакайоко))
Читай внимательнее, он и не говорил, что эти игроки из академии. Он сказал, что они типа молодые игроки.

Про академию ниже.
"Мы стараемся развивать молодых игроков В КЛУБНОЙ АКАДЕМИИ"
Медив
Медив ответил Так Себе Аналитик
вчера в 15:37
Так Себе Аналитик:
Чтобы построить что-то важное, мы предпочитаем труд, а не слова или деньги. Только то, что вы этим летом и зимой потратили на трансферы больше всех клубов АПЛ - 258 миллионов евро - немного противоречит твоим словам)) К тому же из вышеперечисленных игроков только Кристенсен был в Академии "Челси", Апмаду недавно купили из "Эксетера", я уж не говорю про Дзаппу и Бакайоко))
Да и продал Челси игроков на сумму большую, чем любой из клубов АПЛ
Медив
Медив ответил Так Себе Аналитик
вчера в 15:33
Так Себе Аналитик:
Чтобы построить что-то важное, мы предпочитаем труд, а не слова или деньги. Только то, что вы этим летом и зимой потратили на трансферы больше всех клубов АПЛ - 258 миллионов евро - немного противоречит твоим словам)) К тому же из вышеперечисленных игроков только Кристенсен был в Академии "Челси", Апмаду недавно купили из "Эксетера", я уж не говорю про Дзаппу и Бакайоко))
Не копаясь в цифрах, сразу скажу, что тот же МС потратил свыше 300 млн.
denmig
denmig
вчера в 14:17
Конте сегодня может быть уволен вроде как!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:48
Чтобы построить что-то важное, мы предпочитаем труд, а не слова или деньги.

Только то, что вы этим летом и зимой потратили на трансферы больше всех клубов АПЛ - 258 миллионов евро - немного противоречит твоим словам))

К тому же из вышеперечисленных игроков только Кристенсен был в Академии "Челси", Апмаду недавно купили из "Эксетера", я уж не говорю про Дзаппу и Бакайоко))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:33
Отмазка для неудач тоже неплохая.
dimagas1
dimagas1
вчера в 13:21
Молодежь Челси идет на продажу,так что это просто слова.
vastudio
vastudio
вчера в 13:20
Дзаппакоста на фоне Буффона конечно молод, но какбэ 25 это не юноша))) Это зрелый возраст футболиста)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:14
Пока многие замечают, что словами ты тоже не брезгуешь.
VIPded
VIPded
вчера в 13:10
У тебя слов побольше, чем труда...
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