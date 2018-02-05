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Стоичков: «Каждый игрок сборной России должен сказать себе: „Я иду играть за родину“»

вчера, 13:30

Бывший футболист сборной Болгарии Христо Стоичков с нетерпением ждет начала чемпионата мира 2018 года и предрекает сборной России успешное выступление:

«Без сомнения, сборная России в состоянии выстрелить. Первым делом нужно поздравить президента России и всех людей, участвующих в реализации этого грандиозного проекта. Я уверен, что турнир пройдёт на прекрасных полях современных стадионов. Это будет яркий мундиаль. Я верю в это, потому что сам практически ваш земляк: от Москвы до Болгарии всего два часа лёта. Свои организаторские способности российский народ показал до и во время Олимпиады в Сочи. Она прошла на высочайшем уровне. 

Думаю, ЧМ-2018 Россия тоже проведёт безупречно. И я верю в российскую сборную. При всей своей прямоте и приверженности дисциплине Черчесов умеет идти на компромиссы во имя общего дела. Многое будет зависеть от успешного старта. Не вижу причин, чтобы Россия не обыграла Саудовскую Аравию в „Лужниках“. У вас действительно конкурентоспособная команда, но её сила заключается прежде всего в дисциплине, организации. Каждый футболист, выходя на поле, должен сказать себе: „Я иду играть за родину и за свой народ“. Это фундаментальное условие успеха».

Защитник «Зенита» Доменико Кришито ранее предположил, что сборная России выйдет из группы.

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Все комментарии
бебето_71
бебето_71 ответил 311
вчера в 17:37
311:
Чуть не надорвался от смеха. Не шути так!)
если надорвёшся может не зожить.придётся в марока на лечение к бадру.хе-хе вотета шутка)
311
311 ответил бебето_71
вчера в 15:16
бебето_71:
а твой кристина хе-хе
Чуть не надорвался от смеха. Не шути так!)
бебето_71
бебето_71 ответил 311
вчера в 15:02
311:
Земляк твой тут только Киркоров!)
а твой кристина хе-хе
бебето_71
бебето_71
вчера в 15:01
гиви после позора казахов которые не могут даже Андору обыграть пойдёт кумыс пить Россия хоть немного лучше. а тебе шомпику лайки ставить.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 14:17
А.Кокорин":после вылета сборной на ЧМ----утону в шампанском!"
denmig
denmig
вчера в 14:14
Этого мало , Христо! - у Нас, когда они говорят, что выходят за Родину и Народ, - на выходе получается вот так:
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
вчера в 14:10
Вот что реально поможет России!
311
311
вчера в 14:03
Земляк твой тут только Киркоров!)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:56
Подлый болгарин не должен нас учить любить Родину.
Однажды он сказал нехорошие слова о России.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 13:52
„Я иду играть за родину и за свой народ“....слово Родина с маленькой буквы. Вот именно поэтому мы всегда и во всём сейчас отстаём. Потому что Родина для нас стало просто словом,а не родной землёй за которую наши предки готовы были умереть. Так что пускай этот болгарин за свою сборную болеет,ну если конечно она когда нибудь пробьётся на чм )
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:51
чтой-то с ним произошло, не помню, чтобы он сильно пылал любовью к России.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:35
Пожалуй саудитов действительно есть шанс обыграть.
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