Стоичков: «Каждый игрок сборной России должен сказать себе: „Я иду играть за родину“»

Бывший футболист сборной Болгарии Христо Стоичков с нетерпением ждет начала чемпионата мира 2018 года и предрекает сборной России успешное выступление:

«Без сомнения, сборная России в состоянии выстрелить. Первым делом нужно поздравить президента России и всех людей, участвующих в реализации этого грандиозного проекта. Я уверен, что турнир пройдёт на прекрасных полях современных стадионов. Это будет яркий мундиаль. Я верю в это, потому что сам практически ваш земляк: от Москвы до Болгарии всего два часа лёта. Свои организаторские способности российский народ показал до и во время Олимпиады в Сочи. Она прошла на высочайшем уровне.

Думаю, ЧМ-2018 Россия тоже проведёт безупречно. И я верю в российскую сборную. При всей своей прямоте и приверженности дисциплине Черчесов умеет идти на компромиссы во имя общего дела. Многое будет зависеть от успешного старта. Не вижу причин, чтобы Россия не обыграла Саудовскую Аравию в „Лужниках“. У вас действительно конкурентоспособная команда, но её сила заключается прежде всего в дисциплине, организации. Каждый футболист, выходя на поле, должен сказать себе: „Я иду играть за родину и за свой народ“. Это фундаментальное условие успеха».

Защитник «Зенита» Доменико Кришито ранее предположил, что сборная России выйдет из группы.