Матюиди может провести в лазарете «Ювентуса» месяц

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди в 23-м туре Серии А из-за травмы покинул поле уже на 26-й минуте, что не помешало «бьянконери» уничтожить «Сассуоло».

Повреждение бедра может оказаться серьезнее, чем предполагалось. Француз рискует остаться без футбола на месяц. Футболист ждет серии обследований.

Если подозрения подтвердятся, Матюиди пропустит противостояние с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов и не поможет «Ювентусу» в схватке полуфинала Кубка Италии с «Аталантой».