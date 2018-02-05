Хайнкес: «Хорошо известно, что Хамеса не устраивает „Реал“»

Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес впечатлен выступлениями колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, который выступает за мюнхенцев на правах аренды:

«Если брать в расчет его нынешнюю форму, Хамес просто находка для „Баварии“. Обустроиться в новой стране с другой культурой и менталитетом очень непросто, но он здорово справляется и играет на очень высоком уровне, хотя может еще лучше.

Хорошо известно, что Хамеса не устраивает „Реал“. Он не получал того игрового времени, которого несомненно заслуживал. Когда он что-то делает или пытается адаптироваться, то делает это с улыбкой. Он расслаблен и счастлив Мюнхене».

По слухам, «Реал» собирается летом расторгнуть договор аренды Хамеса.