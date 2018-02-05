Форвард «Эспаньола» - о конфликте с Умтити: «Я не хотел выставить себя расистом»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити после матча 22-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» пожаловался на то, что его один из соперников позволил себе оскорбления на расистской почве. Нападающий «попугаев» Серхио Гарсия, которого и обвинили в дискриминации, прокомментировал ситуацию:

«Прежде всего, надо сказать, что я уже общался с Самуэлем вчера.

Я ни в коем случае не хотел выставить себя расистом. Все знают, что моя жена цыганских кровей, а я сам вырос внутри самого интернационального общества. Мой шурин, с которым я дружу, американец африканского происхождения.

Напряжение во время матча приводит к разным инцидентом, но все сказанное на поле должно там и оставаться».