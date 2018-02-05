Игроки сборной России ответят на вопросы болельщиков в соцсети «Вконтакте»

Игроки сборной России в феврале ответят на вопросы болельщиков в социальной сети «Вконтакте».

На вопросы болельщиков ответят Александр Кокорин, Юрий Жирков, Андрей Лунев, Антон Заболотный, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.

Точная дата данного мероприятия пока не сообщается, но известно, что первым с болельщиками пообщается Лунев.

Свои вопросы болельщики могут оставлять в официальной группе сборной России «Вконтакте». На самые интересные и ответят футболисты, записав специальное видеообращение.

Отметим, что в соцсети есть также официальная группа самого мундиаля в России.