Игроки сборной России ответят на вопросы болельщиков в соцсети «Вконтакте»

Игроки сборной России в феврале ответят на вопросы болельщиков в социальной сети «Вконтакте».
На вопросы болельщиков ответят Александр Кокорин, Юрий Жирков, Андрей Лунев, Антон Заболотный, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Дмитрий Полоз.
Точная дата данного мероприятия пока не сообщается, но известно, что первым с болельщиками пообщается Лунев.
Свои вопросы болельщики могут оставлять в официальной группе сборной России «Вконтакте». На самые интересные и ответят футболисты, записав специальное видеообращение.
Отметим, что в соцсети есть также официальная группа самого мундиаля в России.