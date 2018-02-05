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Роналдо: «Жаль, что не поиграл в ПСЖ»

вчера, 17:46

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо с сожалением отметил, что во время своей игровой карьеры ему не удалось поиграть в ПСЖ.

«Есть клубы, в которых я не играл, но хотелось бы. Одним из самых главных среди них является ПСЖ. Я много раз приезжал в Париж, с этим городом у меня связано немало воспоминаний, здесь я чувствую себя практически как дома. Но у меня никогда не было возможности выступать за ПСЖ, не было таких предложений. 

Я играл в серьезных европейских клубах, однако мой путь привел меня только в Италию, Испанию и Нидерланды».

Звёзды футбола прошлых лет. Сколько они стоили бы сейчас?

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Все комментарии
ОППАОПА
ОППАОПА ответил cevin cigan
вчера в 22:18
cevin cigan:
Вот что я точно не увижу,так это ПСЖ с кубком ЛЧ!
давай поспорим ,что река станет морем .
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 22:14
Роналдо: жаль что не стал чемпиком с Ньюкаслом
cevin cigan
cevin cigan ответил Robbaggio
вчера в 21:25
Robbaggio:
Да не скажи! Был у них неплохой период в середине 90-ых: полуфинал ЛЧ в 1995, победа в Кубке кубков в следующем году. А какие игроки - Лама, Жинола, Веа, Джоркаефф, Раи и др.
Но все эти отличные футболисты не долго там задержались.Да если по чесноку,никогда ПСЖ всерьёз команды уровня Милана,Юве,Ман Юн и Баварии не воспринимали.
Robbaggio
Robbaggio ответил cevin cigan
вчера в 21:17
Да не скажи! Был у них неплохой период в середине 90-ых: полуфинал ЛЧ в 1995, победа в Кубке кубков в следующем году. А какие игроки - Лама, Жинола, Веа, Джоркаефф, Раи и др.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
вчера в 20:33
у тебя точно стальные нервы. Дааа. Вот теперь я вижу .Ты же настоящий чемпион. Ты терминатор. Молодец. Уххх...........ALLEZ PARIS
cevin cigan
cevin cigan ответил Gourcuff Yohanne
вчера в 20:29
Gourcuff Yohanne:
точно не увидишь. Тебя инфаркт охватит уже в 1/8
Меня на радостях инфаркт не посещал(за четыре года три ЛЧ),проигрыш Реала не станет трагедией....поверь(тем более,что я не слабонервный)
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил cevin cigan
вчера в 20:26
cevin cigan:
Вот что я точно не увижу,так это ПСЖ с кубком ЛЧ!
точно не увидишь. Тебя инфаркт охватит уже в 1/8
cevin cigan
cevin cigan ответил Gourcuff Yohanne
вчера в 20:23
Gourcuff Yohanne:
имей терпение. Скоро сам все увидишь
Вот что я точно не увижу,так это ПСЖ с кубком ЛЧ!
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил cevin cigan
вчера в 20:22
cevin cigan:
"Страх"? Ух ты...ещё и лучший клуб мира?Петросян.
имей терпение. Скоро сам все увидишь
cevin cigan
cevin cigan ответил Gourcuff Yohanne
вчера в 20:20
Gourcuff Yohanne:
твои комментарии показывают твой страх от предстоящей игры. ПСЖ лучший клуб мира смеритесь с этим
"Страх"? Ух ты...ещё и лучший клуб мира?Петросян.
Фата лист
Фата лист ответил Igo0rek
вчера в 20:17
Igo0rek:
В ПСЖ, в своё время Роналдиньо играл.
Как раз примерно в то время, когда там мог и Роналдо теоретически поиграть.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответил cevin cigan
вчера в 20:17
cevin cigan:
ПСЖ в то время были почти никто и звали их почти никак.
твои комментарии показывают твой страх от предстоящей игры.
ПСЖ лучший клуб мира смеритесь с этим
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:50
Роналдо жалеет, что не родился лет на 15 позже, такие бабки срубить бы смог сейчас!
cevin cigan
cevin cigan ответил Igo0rek
вчера в 19:30
Igo0rek:
В ПСЖ, в своё время Роналдиньо играл.
Да хоть Пеле с Марадоной(это что то меняет?)
Igo0rek
Igo0rek ответил cevin cigan
вчера в 19:05
В ПСЖ, в своё время Роналдиньо играл.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:47
ПСЖ в то время были почти никто и звали их почти никак.
Барсеножeчницa
Барсеножeчницa
вчера в 17:54
Спартак Москва тебя ждал, в связке с Робсоном ты бы неплохо смотрелся
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