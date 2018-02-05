Роналдо: «Жаль, что не поиграл в ПСЖ»

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо с сожалением отметил, что во время своей игровой карьеры ему не удалось поиграть в ПСЖ.

«Есть клубы, в которых я не играл, но хотелось бы. Одним из самых главных среди них является ПСЖ. Я много раз приезжал в Париж, с этим городом у меня связано немало воспоминаний, здесь я чувствую себя практически как дома. Но у меня никогда не было возможности выступать за ПСЖ, не было таких предложений.

Я играл в серьезных европейских клубах, однако мой путь привел меня только в Италию, Испанию и Нидерланды».

Звёзды футбола прошлых лет. Сколько они стоили бы сейчас?