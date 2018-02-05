Кейн: «„Арсенал“ отказался от меня в 8 лет. Это лучшее, что случалось в моей жизни»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в преддверии северолондонского дерби вспомнил, как оказался ненужным «Арсеналу», будучи восьмилетним ребенком.

«Я помню свою первую игру против „Арсенала“ в составе „Тоттенхэма“, и даже тогда я был на взводе. Это может показаться смешным. Мне было лишь восемь лет, когда мне указали на дверь, но всякий раз, играя против „Арсенала“, я думаю: „Хорошо, сейчас посмотрим, кто был прав“.

Оглядываясь назад, я понимаю, что этот отказ - лучшее, что случалось в моей жизни. Это придало мне драйв, которого ранее не было».

Кейн уже успел наколотить 100 голов в АПЛ.