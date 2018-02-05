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Кейн: «„Арсенал“ отказался от меня в 8 лет. Это лучшее, что случалось в моей жизни»

вчера, 18:10
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал10.02.2018 в 15:30 Не начался

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн в преддверии северолондонского дерби вспомнил, как оказался ненужным «Арсеналу», будучи восьмилетним ребенком.

«Я помню свою первую игру против „Арсенала“ в составе „Тоттенхэма“, и даже тогда я был на взводе. Это может показаться смешным. Мне было лишь восемь лет, когда мне указали на дверь, но всякий раз, играя против „Арсенала“, я думаю: „Хорошо, сейчас посмотрим, кто был прав“. 

Оглядываясь назад, я понимаю, что этот отказ - лучшее, что случалось в моей жизни. Это придало мне драйв, которого ранее не было».

Кейн уже успел наколотить 100 голов в АПЛ.

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Все комментарии
Thom52
Thom52
сегодня в 01:12
Вот так человек создает себе репутацию годами хорошей игры, а потом уничтожает ее в течение одного тайма.
sparxx2
sparxx2 ответил Владимир Ушаков
вчера в 23:59
Владимир Ушаков:
2 матч подряд судьи тащят шпор, совпадение - не думаю, да и Алли с Кейном надо на 3 игры посадить на трибуну за дайвинги и жесткие фолы
Правильно - не думай, бойся !!!
sparxx2
sparxx2 ответил Typoк
вчера в 23:52
Typoк:
Хм, а что ты в своей карьере выиграл, обиженный мальчик, перейдя в клуб-бестрофейник?
Одним словом - турок
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:35
Неужели Венгер занимается с мальчишками возрасте 8-ми лет..Кейн ерунду несёт. ..
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 22:10
Лучше что может случится в твоей жизни - это перейти в Ньюкасл!
008Maximus
008Maximus
вчера в 21:42
Земля круглая может еще погреешь лавку у Венгера.
Typoк
Typoк
вчера в 21:27
Хм, а что ты в своей карьере выиграл, обиженный мальчик, перейдя в клуб-бестрофейник?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:27
Кейн, ты хороший форвард, но не надо зазнаваться и нырять))
rrromochka
rrromochka
вчера в 21:22
ПЕНАЛДУ - 2 подрастает...
neomessi
neomessi
вчера в 21:13
Скоро прочитаем вью Венгера о том что Кейн мог бы играть за Арсенал....)
Кого только не было в списке Венгера.
Kurtd
Kurtd
вчера в 21:09
Болелы "Шпор" - самые весёлые личности в мире. Безмозглые правда все до одного, но веселья - из пасти хлещет)
Emilan__
Emilan__
вчера в 21:09
    Vizor
    Vizor
    вчера в 20:57
    Ну а что ему ещё сказать на наболевший вопрос. Был в академии арсенала, не оценили. Так может, если б остался, то не вырос бы до текущего уровня. А так ещё и мотивации прибавилось. Всё правильно говорит в общем
    Tott_Hot
    Tott_Hot
    вчера в 20:50
    Kurtd
    Kurtd ответил viking88
    вчера в 20:42
    viking88:
    что вы несете, нытики? какие левые пенальти? вы матч смотрели? я не болельщик ни Ливера ни Тотенхема, но смотрел этот матч! Тотенхем доминировал большую часть матча, Ливерпуль отскочил благодаря Саллаху. Саллаху пора на повышение!
    Так смотрел значит. Повторы зацени. Ламела и Кейн - два дельфина с куриными мозгами.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 20:38
    очевидно, что курятнику везет как никому и судьи помогают. С МЮ Джонс дважды "привез", а с лфк судьи в наглую пенали ставили. Не мытьем, так катанием хотят в ЛЧ попасть.
    Meruzhan Hakobyan
    Meruzhan Hakobyan
    вчера в 20:34
    Харри, ты хороший футболист,но то что говоришь,это синдром звёздной болезни!
    lobsterdam
    lobsterdam ответил viking88
    вчера в 20:32
    viking88:
    ну хоть ты востребован! гордись... где ты и где ОН?
    ну, знаешь ли, такие аргументы и сравнения, да еще "он" с прописной буквы, достойны сожаления!
    viking88
    viking88 ответил lobsterdam
    вчера в 20:29
    lobsterdam:
    "Доминирует" на 5 месте
    Ливер далеко оторвался?
    lobsterdam
    lobsterdam ответил viking88
    вчера в 20:27
    viking88:
    что вы несете, нытики? какие левые пенальти? вы матч смотрели? я не болельщик ни Ливера ни Тотенхема, но смотрел этот матч! Тотенхем доминировал большую часть матча, Ливерпуль отскочил благодаря Саллаху. Саллаху пора на повышение!
    "Доминирует" на 5 месте
    viking88
    viking88 ответил lobsterdam
    вчера в 20:27
    lobsterdam:
    Оказывается он ущербный, с комплексами. Да еще и гордится этим. Так и будет дальше кукарекать на насесте.
    ну хоть ты востребован! гордись... где ты и где ОН?
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 20:26
    Оказывается он ущербный, с комплексами. Да еще и гордится этим. Так и будет дальше кукарекать на насесте.
    viking88
    viking88 ответил benderivan
    вчера в 20:24
    benderivan:
    24 года - 0 командных трофеев.
    какие у вас ЗНАЧИМЫЕ трофеи в последние годы???
    benderivan
    benderivan ответил Alex-96
    вчера в 20:23
    Alex-96:
    Хорошо он Арсенал подъе..л, и прав оказался.
    ну ок. Арсенал за последние 9 лет - 6 трофеев, ТТХ - 0. Правильный выбор, Харри Кейн. В следующем туре посмотри на это бревно.
    viking88
    viking88
    вчера в 20:22
    что вы несете, нытики? какие левые пенальти? вы матч смотрели? я не болельщик ни Ливера ни Тотенхема, но смотрел этот матч! Тотенхем доминировал большую часть матча, Ливерпуль отскочил благодаря Саллаху. Саллаху пора на повышение!
    просто сашка
    просто сашка ответил dzvinka
    вчера в 20:19
    dzvinka:
    накой Арсеналу деревяный ныряла то. линейного и Мосса на матч с пушкарями уже подготовили? дельфинарий во главе с алли, ламелой и поленом уже тренирует нужный навык небойсь)) тьху, позорище
    та ладно тебе) когда в 13 году вы почти на чемпионство наныряли тебя судейство устраивало поди)
    benderivan
    benderivan
    вчера в 20:18
    24 года - 0 командных трофеев.
    Фата лист
    Фата лист ответил 311
    вчера в 20:16
    311:
    Арсенал хоть какие-то трофеи выигрывает в отличии от птицефабрики!)
    Кейн скоро уйдет в клуб, который будет выигрывать больше трофеев, чем Арсенал:)
    Tott_Hot
    Tott_Hot ответил dzvinka
    вчера в 20:15
    dzvinka:
    мне было бы интересно посмотреть, что бы ты сказал, если бы вам соперник такое вытворял и судейские втаскивали. можеш себя представить в такой ситуации? попробуй. когда лайнсмен с**** берет и ставит два к**** пеналя в одном матче, а игроки соперника дайвят через одного как тюлени. Я последний раз такое отвращение испытывал только когда игру барсы смотрел, было угораздило разок.
    Вам самим не тошно уже от этого образа обиженок? Вы настолько распиарили свое "горе", что все вокруг, даже манки вас жалеют. Если вспомнить все матчи, которые складывались не в пользу шпор из за ошибок судейства, у меня волос на голове не хватит, чтобы сосчитать. Хватит истерить, будьте мужиками в конце концов. Вчера не фортануло, фортанет завтра!
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:10
    Я как и Кейн с детства ненавижу Арсенал!!!
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