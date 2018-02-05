Бельерин: «Все в „Арсенале“ знали, что Озил останется»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал тот факт, что хавбек команды Месут Озил продлил контракт с клубом. О будущем Озила в последнее время ходило очень много слухов, однако Бельерин уверяет, что вся команда была уверена в продолжении сотрудничества с Месутом.

«Все в команде знали, что Озил собирается остаться в „Арсенале“. Этот парень любит Лондон, любит „Арсенал“, он всегда очень злится, если дела у команды идут не очень хорошо, потому что для Месута всё это многое значит. Вся раздевалка была уверена, что Озил останется.

Продление контракта с Месутом - так же здорово, как и покупка новичка. Озил со всеми своими футбольными качествами остается в „Арсенале“ еще на несколько лет - это действительно хорошая новость для клуба и его болельщиков».