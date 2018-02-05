Тренер сборной Алжира: «Марез должен играть в более сильном клубе»

Главный тренер сборной Алжира Рабах Маджер прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Лестера» Рияда Мареза, которого этой зимой клуб не отпустил в «Манчестер Сити».

«Марез должен играть в более сильном клубе. Но не стоит забывать, что это именно „Лестер“ сделал из него того футболиста, которым он сейчас является. Понятно, что Рияд расстроен, поскольку его не отпустили в „Манчестер Сити“. Я думаю, рано или поздно этот вопрос решится, просто нужно поговорить с руководством. Советую ему возобновить тренировки и продолжать усердно работать», - сказал тренер.