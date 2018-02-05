Тренер сборной Алжира: «Марез должен играть в более сильном клубе»

Главный тренер сборной Алжира Рабах Маджер прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Лестера» Рияда Мареза, которого этой зимой клуб не отпустил в «Манчестер Сити».
«Марез должен играть в более сильном клубе. Но не стоит забывать, что это именно „Лестер“ сделал из него того футболиста, которым он сейчас является. Понятно, что Рияд расстроен, поскольку его не отпустили в „Манчестер Сити“. Я думаю, рано или поздно этот вопрос решится, просто нужно поговорить с руководством. Советую ему возобновить тренировки и продолжать усердно работать», - сказал тренер.
почему Канте дали зеленый свет перейти в Челси, а Марезу красный дали и отказали в переходе в МС?
Марез итак остался в команде, после Чемпионства, а не убежал сразу, как сделал это француз.........
Когда Канте перешел в Челси он сказал во вью: «Очень рад стать игроком одного из лучших европейских клубов, моя мечта сбылась. Возможность поработать с Антонио Конте и одними из лучших футболистов в мире была слишком хорошей, чтобы отказаться от неё».
Так почему Марез должен отказаться от мечты поиграть в МС и под руководством самого Гвардиолы? объясните мне.......
PS тут два варианта почему руководство Лестера отказали в трансфере: 1 либо боятся снова продать ключевого игрока, так как заменить будет проблемотично, 2 либо возможно хотят за него больше, чем то что предложил МС, так как продешевились с продажей Канте, который должен был стоить минимум 80 лямов.
почему Канте дали зеленый свет перейти в Челси, а Марезу красный дали и отказали в переходе в МС?
Марез итак остался в команде, после Чемпионства, а не убежал сразу, как сделал это француз.........
Когда Канте перешел в Челси он сказал во вью: «Очень рад стать игроком одного из лучших европейских клубов, моя мечта сбылась. Возможность поработать с Антонио Конте и одними из лучших футболистов в мире была слишком хорошей, чтобы отказаться от неё».
Так почему Марез должен отказаться от мечты поиграть в МС и под руководством самого Гвардиолы? объясните мне.......
PS тут два варианта почему руководство Лестера отказали в трансфере: 1 либо боятся снова продать ключевого игрока, так как заменить будет проблемотично, 2 либо возможно хотят за него больше, чем то что предложил МС, так как продешевились с продажей Канте, который должен был стоить минимум 80 лямов.
Его пытались купить для ротации, он и на лавке сидел бы только во втором ряду.
Его пытались купить для ротации, он и на лавке сидел бы только во втором ряду.