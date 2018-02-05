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Тренер сборной Алжира: «Марез должен играть в более сильном клубе»

вчера, 18:29

Главный тренер сборной Алжира Рабах Маджер прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Лестера» Рияда Мареза, которого этой зимой клуб не отпустил в «Манчестер Сити».

«Марез должен играть в более сильном клубе. Но не стоит забывать, что это именно „Лестер“ сделал из него того футболиста, которым он сейчас является. Понятно, что Рияд расстроен, поскольку его не отпустили в „Манчестер Сити“. Я думаю, рано или поздно этот вопрос решится, просто нужно поговорить с руководством. Советую ему возобновить тренировки и продолжать усердно работать», - сказал тренер.

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Все комментарии
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 22:11
например в Ньюкасле
DXTK
DXTK
вчера в 20:49
Лестер очень легко расстался с Канте, который был более ключевым игроком в команде:

почему Канте дали зеленый свет перейти в Челси, а Марезу красный дали и отказали в переходе в МС?

Марез итак остался в команде, после Чемпионства, а не убежал сразу, как сделал это француз.........

Когда Канте перешел в Челси он сказал во вью: «Очень рад стать игроком одного из лучших европейских клубов, моя мечта сбылась. Возможность поработать с Антонио Конте и одними из лучших футболистов в мире была слишком хорошей, чтобы отказаться от неё».

Так почему Марез должен отказаться от мечты поиграть в МС и под руководством самого Гвардиолы? объясните мне.......

PS тут два варианта почему руководство Лестера отказали в трансфере: 1 либо боятся снова продать ключевого игрока, так как заменить будет проблемотично, 2 либо возможно хотят за него больше, чем то что предложил МС, так как продешевились с продажей Канте, который должен был стоить минимум 80 лямов.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:38
Я очень рад, что он не перешел в Сити.
ДСА
ДСА
вчера в 19:35
Довыделывается Марез , в Халле окажется, тоже Сити
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 19:24
Посмотрел бы как бы он его без практики в сборную вызывал
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:14
Марез не такой сильный игрок, чтобы играть в основе МС.
Его пытались купить для ротации, он и на лавке сидел бы только во втором ряду.
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:57
ну начинается. А откуда тренеру алжира знать, играл ли бы он в Сити или на лавке сидел (что куда более вероятно), да и вообще, откуда ему знать какой из клубов более сильный. Говорят... что даже шейхи то не вечны.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 18:40
В Беневенто его с такими выходками.
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