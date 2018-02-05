Семин: «Хорошо, что в матче с „Кальмаром“ не было драки»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги контрольного матча с «Кальмаром» (1:1), который состоялся на сборе в Испании.

«Матч получился боевым. Было множество единоборств, иногда грязных. Главное, что никто не получил травму. В первом тайме пропустили гол из-за ошибки. Во втором вышла новая группа футболистов, которая оказывала серьезное давление на соперника. Была принципиальность в единоборствах, поэтому удалось отыграться.

Мы исправили ситуацию во втором тайме. В первом играли слишком нежно и спокойно. После перерыва появилась агрессия в каждом эпизоде. Мы почувствовали борьбу. Хорошо, что не было драки».