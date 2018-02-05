Левченко: «Проблемы с финансированием „Тосно“ действительно есть»

Российский предприниматель, управляющий партнер компании «Fort Group» Максим Левченко, которая является спонсором «Тосно», рассказал о финансовом положении клуба.

«Скрывать не стану, проблемы с финансированием „Тосно“ есть. Мы это предвидели сразу, когда еще только команда выходила в „вышку“. Бюджет на сезон в РФПЛ закладывали в объеме 700 миллионов рублей. Рассчитывали, что половину денег внесет Fort Group как прародитель и основной спонсор, а оставшуюся часть суммы добавят другие партнеры и спонсоры, с которыми велись предварительные переговоры.

Мы свои обязательства выполнили в полном объеме. С момента выхода команды в Премьер-лигу Fort Group потратил на „Тосно“ 350 миллионов рублей. К сожалению, остальные потенциальные союзники не слишком торопились с выполнением обязательств. Вот и образовалась дыра. Но все же, полагаю, не смертельная пробоина.

В одиночку Fort Group не в состоянии тянуть все расходы, связанные с содержанием команды. Те, кто следит за бизнесом нашей компании, наверняка в курсе, что в конце года мы заключили крупную сделку, взяв в управление пять торговых центров в Москве. Это требует от нас полной мобилизации имеющихся финансовых ресурсов.

Кроме того, появилось еще одно важное обстоятельство: с декабря мы не можем продолжать оказывать спонсорскую помощь футбольному клубу и по условиям кредитного соглашения со „Сбербанком“, не предполагающего любые внеоперационные расходы.

Тем не менее, мы продолжим посильно участвовать в судьбе „Тосно“, которая нам отнюдь не безразлична. Не спешите хоронить команду. Она, повторяю, продолжает подготовку к сезону. На место выбывших игроков пришли новобранцы, в том числе, игроки из Бразилии и Черногории».

Денег нет. Потерянный дивизион