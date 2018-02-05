Бубнов: «ЦСКА будет строить игру в атаке под Мусу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о том, как изменится игра ЦСКА с приходом нападающего Ахмеда Мусы. Напомним, что нигериец арендован у «Лестера» до конца сезона.

«Молодым нападающим ЦСКА сейчас нужно будет доказывать свою состоятельность. Муса пришёл в команду не для того, чтобы сидеть на лавке. Он будет играть в основном составе, а под него ЦСКА начнёт строить игру в атаке. Сейчас молодым форвардам „армейцев“ нужно будет показывать себя на тренировках и товарищеских матчах, чтобы тренеры видели их готовность помочь команде».