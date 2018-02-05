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Бубнов: «ЦСКА будет строить игру в атаке под Мусу»

вчера, 21:39

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о том, как изменится игра ЦСКА с приходом нападающего Ахмеда Мусы. Напомним, что нигериец арендован у «Лестера» до конца сезона.

«Молодым нападающим ЦСКА сейчас нужно будет доказывать свою состоятельность. Муса пришёл в команду не для того, чтобы сидеть на лавке. Он будет играть в основном составе, а под него ЦСКА начнёт строить игру в атаке. Сейчас молодым форвардам „армейцев“ нужно будет показывать себя на тренировках и товарищеских матчах, чтобы тренеры видели их готовность помочь команде».

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил Аксинья
сегодня в 00:51
Аксинья:
И я про то же...Столько талантливого молодняка, а кроме Головина никого не видно...Видно старые кони застолбили себе места до пенсии...
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 00:43
    Вывести его из игры - нету ЦСКА ! )))
    Великолепный
    Великолепный
    сегодня в 00:02
    Бубнов, было бы не логично возвращать Мусу и не строить игру в атаке под него!))
    Тем более Ганчаренко уже раньше озвучил - ( Мы знаем, что он может сыграть как крайнего нападающего, так и центрального при любой схеме. Посмотрим и оценим. У нас есть Витинью, Дзагоев, Головин. Будем выстраивать нашу схему с ними. У меня есть определенные задумки, важно, чтобы они сработали.)
    Roman73
    Roman73
    сегодня в 00:02
    Муси-Пуси, который не попал в основу середняка АПЛ, будет основным в ЦСКА.
    Таково реальное соотношение сил.
    eaguar
    eaguar
    вчера в 23:49
    Эта предсказуемо и знакомо всем соперникам .
    VIPded
    VIPded
    вчера в 23:45
    А мы-то думали, что Мусу на замену Акинфееву взяли...
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 23:34
    Дед за ЦСКА:
    Бубнов напомнил мне песню детства - Колумб Америку открыл Страну огромную такую, Чудак, он лучше бы открыл На нашей улице пивную........
    ...дело не в Бубнове , а как из контекста выдернут фразу....или просто из слов сами соберут предложение....
    spartach n1
    spartach n1 ответил Байкал-38
    вчера в 23:16
    Байкал-38:
    Вы в корытах знаете толк!
    Да кому вы нужны ?))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил spartach n1
    вчера в 23:15
    spartach n1:
    Один хрен летом сбежит и опять к разбитому корыту ))
    Вы в корытах знаете толк!
    Василий Пупкин
    Василий Пупкин
    вчера в 23:13
    Больше не под кого.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 22:39
    Бубнов напомнил мне песню детства -
    Колумб Америку открыл
    Страну огромную такую,
    Чудак, он лучше бы открыл
    На нашей улице пивную........
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 22:29
    Один хрен летом сбежит и опять к разбитому корыту ))
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 22:29
    Я думаю Гончаренко прислушается к такому футбольному "гению" как Бубнов и сделает как он хочет!
    А я тоже всё гадал, ночами не спал, всё думал для чего это Мусу арендуют, ну теперь буду знать, спасибо Александр без Ваших подсказок российский футбол давно бы прекратил своё существование.
    azures
    azures
    вчера в 22:26
    Какое мудрое умозаключение Бубнова, до него никто об этом даже догадаться не мог.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 22:23
    Жаль,что только до лета...
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 22:23
    Бубнов просто удивляет !!!
    Больше нет слов, иначе - бан.
    Аксинья
    Аксинья ответил Jum13
    вчера в 22:10
    Jum13:
    Подтягивать молодежь? Конечно живы, ЦСКА же не Ростов
    И я про то же...Столько талантливого молодняка, а кроме Головина никого не видно...Видно старые кони застолбили себе места до пенсии...
    Кaдыш.
    Кaдыш.
    вчера в 22:04
    Весь футбол в Англии строится под эталонную игру Ньюкасла!
    Jum13
    Jum13 ответил Аксинья
    вчера в 22:02
    Аксинья:
    Игру под Мусу, а молодняк по прежнему на лавке в перспективных...Традиции армейцев живы при любом тренере...
    Подтягивать молодежь? Конечно живы, ЦСКА же не Ростов
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 21:53
    Игру под Мусу, а молодняк по прежнему на лавке в перспективных...Традиции армейцев живы при любом тренере...
    cska.78
    cska.78
    вчера в 21:52
    И как это Бубен догадался :)
    Kerri
    Kerri
    вчера в 21:50
    Открыл Америку! Его для того и брали.
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 21:45
    А как же новоявленный форвард Вернблум?...только во вкус вошел...и сразу вышел...
    Jum13
    Jum13
    вчера в 21:44
    Это уже даже не Капитан Очевидность, а адмирал Ясен Х.й
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