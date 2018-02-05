Бубнов: «ЦСКА будет строить игру в атаке под Мусу»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о том, как изменится игра ЦСКА с приходом нападающего Ахмеда Мусы. Напомним, что нигериец арендован у «Лестера» до конца сезона.
«Молодым нападающим ЦСКА сейчас нужно будет доказывать свою состоятельность. Муса пришёл в команду не для того, чтобы сидеть на лавке. Он будет играть в основном составе, а под него ЦСКА начнёт строить игру в атаке. Сейчас молодым форвардам „армейцев“ нужно будет показывать себя на тренировках и товарищеских матчах, чтобы тренеры видели их готовность помочь команде».
Колумб Америку открыл
Страну огромную такую,
Чудак, он лучше бы открыл
На нашей улице пивную........
Колумб Америку открыл
Страну огромную такую,
Чудак, он лучше бы открыл
На нашей улице пивную........