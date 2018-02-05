«Челси» претендует на лидера «Манчестер Сити»

«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. «Синие» рассматривают 23-летнего футболиста в качестве замены Эдену Азару, в случае если тот летом переберется в «Реал».
Стерлинг в текущем сезоне провел 24 матча в чемпионате Англии, забил 14 голов и отдал девять голевых передач.
Цель - привлечь посетителей соккера читать все новости)
Ещё.. не знал, что Стерлинг лидер МС
Цель - привлечь посетителей соккера читать все новости)
Ещё.. не знал, что Стерлинг лидер МС
********************************************************************
На большее фантазии не хватает?
Только отвечать мне не надо, вопрос риторический.
********************************************************************
На большее фантазии не хватает?
Только отвечать мне не надо, вопрос риторический.
МС продаст только игроков, на которых укажет Гвардиола,
МС продаст только игроков, на которых укажет Гвардиола,
А МС вот так возьмёт и продаст Стерлинга...ну конечно.
А МС вот так возьмёт и продаст Стерлинга...ну конечно.