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«Челси» претендует на лидера «Манчестер Сити»

вчера, 21:42

«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. «Синие» рассматривают 23-летнего футболиста в качестве замены Эдену Азару, в случае если тот летом переберется в «Реал».

Стерлинг в текущем сезоне провел 24 матча в чемпионате Англии, забил 14 голов и отдал девять голевых передач.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:36
В заголовках раньше как-то писали имена футболистов. Ну а сейчас, даже если понятно о ком пойдет речь, пишут только лидер, нападающий, защитник или ещё кто-то)
Цель - привлечь посетителей соккера читать все новости)
Ещё.. не знал, что Стерлинг лидер МС
milan-f
milan-f ответил Против ЦСКА
вчера в 23:30
Против ЦСКА:
Это не помешает Ньюкаслу стать чемпиком! ******************************************************************** На большее фантазии не хватает? Только отвечать мне не надо, вопрос риторический.
Степка напился. Забей на него))
Василий Пупкин
Василий Пупкин ответил Против ЦСКА
вчера в 23:11
Против ЦСКА:
Это не помешает Ньюкаслу стать чемпиком! ******************************************************************** На большее фантазии не хватает? Только отвечать мне не надо, вопрос риторический.
У посона своя стезя! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
311
311
вчера в 22:52
Заходя в новость ожидал увидеть фамилию Агуэро, а тут всего лишь Стерлинг! Как мне кажется, не нужны Челси бегунки, нужен форвард таранного типа, танк типа Дрогба или Косты!)
Против ЦСКА
Против ЦСКА ответил Кaдыш.
вчера в 22:39
Кaдыш.:
Это не помешает Ньюкаслу стать чемпиком!
Это не помешает Ньюкаслу стать чемпиком!
********************************************************************
На большее фантазии не хватает?
Только отвечать мне не надо, вопрос риторический.
Sadjon
Sadjon
вчера в 22:36
Видимо это шутка......
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:26
У МС много лидеров и Стерлинг далеко не самый первый.
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:24
Из Сити вряд-ли кто-то уйдёт куда-то. ..по мне они играют лучший футбол в европе..
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:21
И с каких это пор мелкий ниггер стал лидером,м?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 22:17
Разве у Серлинга есть причины поменять клубную прописку?
МС продаст только игроков, на которых укажет Гвардиола,
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 22:13
Старый дизайн работает! Соккер, куда вы смотрите? Аудитория на ваших глазах расходится...
ОППАОПА
ОППАОПА
вчера в 22:07
хорош курить , так не честно , сами угараете без нас ))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:06
Посмотрим.
commando
commando
вчера в 22:05
Вряд ли из МС кого-то реально купить
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 13 RUS
вчера в 22:04
13 RUS:
Soccer.ru убрал новый дизайн?
Нет. www.soccer.ru/?new_design=0 старый дизайн
Кaдыш.
Кaдыш.
вчера в 22:01
Zimka
Zimka
вчера в 21:59
Ага , а Арсенал нацелился на Сане, у Сити даже ПСЖ и Барса с Реалом не смогут игрока ведущего забрать.
Sueverny
Sueverny
вчера в 21:58
Разве фунт дешевеет? Вроде не так.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:58
Соккер по сто раз начал название новостей менять...

А МС вот так возьмёт и продаст Стерлинга...ну конечно.
Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 21:55
Забрать у мешка ведущего игрока, а не наоборот? Это что то новенькое)
benderivan
benderivan
вчера в 21:54
До свидания, мой любимый соккер.
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:45
Soccer.ru убрал новый дизайн?
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 21:44
Смешно (Утка), он нам самим нужен, да и не замена он Азару
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