«Челси» претендует на лидера «Манчестер Сити»

«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. «Синие» рассматривают 23-летнего футболиста в качестве замены Эдену Азару, в случае если тот летом переберется в «Реал».

Стерлинг в текущем сезоне провел 24 матча в чемпионате Англии, забил 14 голов и отдал девять голевых передач.