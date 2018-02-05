Дебюши: «Венгер не отпустил меня в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший игрок «Арсенала» Матье Дебюши, зимой перешедший в «Сент-Этьен», рассказал о своих порой непростых отношениях с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером.

«Я хотел покинуть „Арсенал“ еще раньше, чтобы поиграть в другом клубе. Были моменты, когда я был зол на тренера. Так, было предложение от „Манчестер Юнайтед“, но Венгер не захотел меня отпускать».

Дебюши играл за лондонцев с 2014 года, но не имел места в основе, проигрывая конкуренцию Эктору Бельерину. В общей сложности на его счету 30 матчей и 2 гола за клуб.