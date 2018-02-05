«Торино» выкупит у «Ювентуса» Ринкона

«Ювентус» официально сообщил, что «Торино» выкупит права на полузащитника «бьянконери» Томаса Ринкона.

30-летний футболист выступал за «быков» с начала сезона по договору аренды, но в соглашении предусмотрена опция выкупа, которая активируется автоматически, если Ринкон сыграет определенное количество матчей за клуб, что и произошло. Сумма сделки составит 6 млн евро, которые будут выплачены за 3 года.

Напомним, что «Юве» год назад купил Ринкона за 8 млн. В этом сезоне венесуэлец провел 22 матча в Серии А и сделал 1 голевую передачу.