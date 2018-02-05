Руни: «Если вам не нравится игра „Манчестер Сити“, то вам не нравится футбол»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни отдал должное «Манчестер Сити», который в этом сезоне лидирует в АПЛ с 13-очковым отрывом.

«Думаю, в этом сезоне МЮ уже не сможет побороться с „Сити“. Если честно, полагаю, и в следующей кампании будет очень тяжело.

Кому-то это будет неприятно услышать, но если вам не нравится стиль игры „Ман Сити“, то вам не нравится футбол. Приятно наблюдать за их движением, за вратарем Эдерсоном, как они уверенно чувствуют себя, владея мячом. Порой команда показывает почти идеальный футбол.

Думаю, Гвардиола закладывает фундамент, а не пытается воссоздать „Барселону“. Мы можем видеть, что они, безусловно, на пути к этому».

В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Бернли» (1:1).