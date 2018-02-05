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Руни: «Если вам не нравится игра „Манчестер Сити“, то вам не нравится футбол»

вчера, 23:40

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни отдал должное «Манчестер Сити», который в этом сезоне лидирует в АПЛ с 13-очковым отрывом.

«Думаю, в этом сезоне МЮ уже не сможет побороться с „Сити“. Если честно, полагаю, и в следующей кампании будет очень тяжело.

Кому-то это будет неприятно услышать, но если вам не нравится стиль игры „Ман Сити“, то вам не нравится футбол. Приятно наблюдать за их движением, за вратарем Эдерсоном, как они уверенно чувствуют себя, владея мячом. Порой команда показывает почти идеальный футбол.

Думаю, Гвардиола закладывает фундамент, а не пытается воссоздать „Барселону“. Мы можем видеть, что они, безусловно, на пути к этому».

В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Бернли» (1:1).

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:37
Чувствую, Руни уже в комментаторы готовится, все равно скучно на банке "Эвертона" видеть. А так хватит этих стадных инстинктов, "Если тебе не нравится Месси, тебе не нравится футбол", "Если тебе не нравится МС, тебе не нравится футбол"...
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил benderivan
сегодня в 00:26
benderivan:
Ок, мне не нравится футбол МанСити, также как и новый сайт, они в чем-то похожи.
Их футболом хоть собственные болелы довольны. А соккер потеряет пользователей
benderivan
benderivan
вчера в 23:45
Ок, мне не нравится футбол МанСити, также как и новый сайт, они в чем-то похожи.
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