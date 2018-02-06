Лаллана был удален после того, как схватил соперника за горло

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана получил прямую красную карточку в матче против «Тоттенхэма» среди команд U23.
В середине второго тайма Лаллана пошел в верховое единоборство с молодым игроком «шпор» Джорджем Маршем, после чего Адам просто взбесился и напал на оппонента, схватив его за затылок и горло. За эти действия хавбек увидел перед собой красный цвет и покинул поле на 63-й минуте игры. «Ливерпуль» же уступил (0:1).
Лаллана переживает тяжелый сезон, он пропустил первые месяцы кампании из-за травмы.
Марш: - Ловрен касался мяча.
Лолана: - чёё бл..., иди факин сюда бл.....!!!
типичный портовый даун, куле.
Марш: - Ловрен касался мяча.
Лолана: - чёё бл..., иди факин сюда бл.....!!!
типичный портовый даун, куле.