Лаллана был удален после того, как схватил соперника за горло

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана получил прямую красную карточку в матче против «Тоттенхэма» среди команд U23.

В середине второго тайма Лаллана пошел в верховое единоборство с молодым игроком «шпор» Джорджем Маршем, после чего Адам просто взбесился и напал на оппонента, схватив его за затылок и горло. За эти действия хавбек увидел перед собой красный цвет и покинул поле на 63-й минуте игры. «Ливерпуль» же уступил (0:1).

Лаллана переживает тяжелый сезон, он пропустил первые месяцы кампании из-за травмы.