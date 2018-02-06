Деулофеу о пенальти в ворота «Челси»: «Думаю, Куртуа меня задел»

Нападающий «Уотфорда» Жерар Деулофеу после победы над «Челси» в 26-м туре АПЛ (4:1) поделился впечатлениями от своего дебюта на домашнем стадионе «шершней», а также высказался о пенальти, назначенном в ворота гостей в первом тайме:

«Мы счастливы взять эти три очка, команда сражалась, и мы заслужили эту победу. Я очень рад своему дебюту на домашнем стадионе.

Дэрил Янмат дал мне отличный пас, и мне кажется, что там был чистый пенальти. Думаю, он [Тибо Куртуа] задел меня».

Эпизод с пенальти можно посмотреть здесь.