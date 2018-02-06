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Куртуа о Деулофеу: «Мы все знаем этот тип игроков»

сегодня, 01:52
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа после поражения от «Уотфорда» (1:4) в 26-м туре АПЛ прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота своей команды. Главный арбитр матча Крейг Поусон посчитал, что голкипер «синих» сбил в своей штрафной нападающего хозяев Жерара Деулофеу.

«Возможно, начало матча в нашем исполнении оставляло желать лучшего. Мы слишком часто теряли мяч. Удаление [Бакайоко] было вполне явным, а в случае с пенальти был чистейший нырок. Я попытался быть максимально аккуратным, если форвард подставит ногу. Он так и сделал. Подставил свою ногу и нырнул, там не должно было быть пенальти. Мы все знаем этот тип игроков. Они видят набегающего вратаря и извлекают из этого выгоду. Это было ясно как день.

Во втором тайме мы пытались бороться в меньшинстве, забили гол, но вместо того, чтобы попытаться забить второй, нужно было перегруппироваться.

Я считаю, что нам необходимо найти ту форму, что была у нас перед Новым годом. Это непростой месяц, важно продолжать работать с поднятой головой».

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Все комментарии
Rizo1
Rizo1 ответил cannongun
сегодня в 11:32
cannongun:
ясень пень нырнул
а Кейн и Ламела нет? балероны хреновы...
Sadjon
Sadjon
сегодня в 06:38
Мда, некрасиво вышло....
Nursultan_rma
Nursultan_rma
сегодня в 06:35
Барсуки они и везде барсуки
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 04:31
Барсук есть барсук, где бы он не играл. Сочувствую Тибо
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 02:38
Барсуки , ФАС !
cannongun
cannongun
сегодня в 01:54
ясень пень нырнул
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