Конте: «Возможно, я ошибся при выборе стартового состава на игру с „Уотфордом“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвёл итоги встречи 26-го тура АПЛ с «Уотфордом», завершившейся разгромным поражением лондонской команды (1:4):

«Две жёлтые карточки [Бакайоко] в течение нескольких минут – очевидно, что нужно быть внимательнее, чтобы избежать такой ситуации. Это был трудный момент для нас. Нет ничего хорошего в том, что нам пришлось играть дальше вдесятером.

Я не видел момента с пенальти. Мы проиграли эту встречу, и я считаю, что мы плохо её начали. Игра совсем не шла. „Челси“ пытался играть в свой футбол, но думаю, что сегодня мы этого не показали. В подобной ситуации вина ложится на тренера. Может быть, сегодня я ошибся при выборе стартового состава. Когда игра складывается таким образом, ты начинаешь сомневаться в правильности своих решений. А по ходу матча сложно что-то изменить.

Во втором тайме я увидел у нас огромную силу воли, но в то же время и много сумбура. Мы не играем подобным образом. Но нужно принять этот результат. Нам предстоит много борьбы в этом сезоне, и это будет очень непросто со всех точек зрения».