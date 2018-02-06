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Конте: «Возможно, я ошибся при выборе стартового состава на игру с „Уотфордом“»

сегодня, 02:10
УотфордЛоготип футбольный клуб Уотфорд4 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвёл итоги встречи 26-го тура АПЛ с «Уотфордом», завершившейся разгромным поражением лондонской команды (1:4):

«Две жёлтые карточки [Бакайоко] в течение нескольких минут – очевидно, что нужно быть внимательнее, чтобы избежать такой ситуации. Это был трудный момент для нас. Нет ничего хорошего в том, что нам пришлось играть дальше вдесятером.

Я не видел момента с пенальти. Мы проиграли эту встречу, и я считаю, что мы плохо её начали. Игра совсем не шла. „Челси“ пытался играть в свой футбол, но думаю, что сегодня мы этого не показали. В подобной ситуации вина ложится на тренера. Может быть, сегодня я ошибся при выборе стартового состава. Когда игра складывается таким образом, ты начинаешь сомневаться в правильности своих решений. А по ходу матча сложно что-то изменить.

Во втором тайме я увидел у нас огромную силу воли, но в то же время и много сумбура. Мы не играем подобным образом. Но нужно принять этот результат. Нам предстоит много борьбы в этом сезоне, и это будет очень непросто со всех точек зрения».

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Все комментарии
denmig
denmig
сегодня в 10:22
Возможно??? 4-1 - это возможно? это - ТОЧНО! и с установкой на игру - тоже ТОЧНО!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:27
Гнать Конте надо и как можно быстрее.
VIPded
VIPded
сегодня в 06:57
Это Абрамович ошибся в выборе тренера! (((
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:18
Ты ошибся, когда слишком много времени уделил Моуриньо.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 02:41
Не терпится ему сборную Италии возглавить поскорее !
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