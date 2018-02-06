Широков: «Будем потихоньку двигаться к тому, чтобы „Химки“ вышли в РФПЛ»

Новый спортивный директор «Химок» Роман Широков в эфире передачи «Футбол России» рассказал о целях подмосковного клуба:

«Видение ситуации в „Химках“ таково, что всё основывается на том, что нужно поднять детско-юношеский футбол, и в этом с нами солидарен губернатор, который поддержал идею создать на базе „Химок“ одну из сильнейших школ.

Естественно, вершина – это главная команда. Будем потихоньку двигаться от выстраивания детско-юношеской школы к тому, чтобы основная команда была всё выше и выше, а затем вышла в РФПЛ».