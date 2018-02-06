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Широков: «Будем потихоньку двигаться к тому, чтобы „Химки“ вышли в РФПЛ»

сегодня, 03:04

Новый спортивный директор «Химок» Роман Широков в эфире передачи «Футбол России» рассказал о целях подмосковного клуба:

«Видение ситуации в „Химках“ таково, что всё основывается на том, что нужно поднять детско-юношеский футбол, и в этом с нами солидарен губернатор, который поддержал идею создать на базе „Химок“ одну из сильнейших школ.

Естественно, вершина – это главная команда. Будем потихоньку двигаться от выстраивания детско-юношеской школы к тому, чтобы основная команда была всё выше и выше, а затем вышла в РФПЛ».

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 12:29
В этом сезоне Химки типичный середняк ФНЛ. В следующем при должной финансовой поддержки могут побороться за зону переходных матчей, но не факт, что удачно. Все таки в ФНЛ есть неплохие команды, которые не так то просто обойти в развитии за пару сезонов...
denmig
denmig
сегодня в 10:26
Широков: будем потихоньку пилить баболло, обещанное губернатором! ну и брать взяточки за включение мальчишек в школу! мы не зенит - у нас ставка не пол-миллиона евробаболло, чуть поменьше - чикушка от лимона!
Sem25
Sem25
сегодня в 09:14
Враньё. Кто знаком с условиями тренировок в футбольной школе Химки, знает, что это два искусственных футбольных поля. Основное - с трибунами и тренировочное(чуть меньше по размеру). Оба поля с подогревом, но под открытым небом. У Спартака, Локомотива, ЦСКА, Краснодара, газпрома условия для детского футбола в разы лучше. Не создать на этом одну из ведущих футбольных школ.
112910415
112910415
сегодня в 06:15
есть и хитрый план : подписать Шатова, чтоб он всё оплачивал!
ДСА
ДСА
сегодня в 05:20
Губернатор: конечно поддерживаю, деньги ищите сами.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 03:25
А можно полную(нецензурную) версию?)
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