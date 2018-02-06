Янмат: «Мы здорово прессинговали „Челси“»

Защитник «Уотфорда» Дэрил Янмат, отличившийся голом в ворота «Челси», прокомментировал победу своей команды над «синими» в 26-м туре АПЛ (4:1):

«Знаю, что могу забивать голы, пару лет назад мне уже удавалось отличиться в ворота „Челси“.

Отличный результат, рад за команду, это очень важная победа для нас. Мы здорово прессинговали игроков соперника и выиграли много подборов.

На прошлой неделе мы хорошо сыграли со „Сток Сити“, взяли в гостях одно очко, сегодня заработали три. Нам нужно развивать это успех, чтобы обезопасить себя от вылета как можно скорее».