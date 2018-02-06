Черчесов: «Допинг-офицеры запросили список потенциальных кандидатов в сборную на ЧМ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что посетил зимние сборы нескольких команд РФПЛ, а также сообщил о том, что направил допинг-офицерам список футболистов, которые могут оказаться в составе российской команды на ЧМ-2018:

«Был у „Рубина“, „Динамо“, „Тосно“, „Ростова“, „Зенита“. С тренерами общался, на тренировках присутствовал, ведь игроков надо знать. В прошлом году ездили таким же образом. То, что видели на сборах, то и происходит потом с футболистами по ходу сезона, поэтому уже глубже на это смотрим. Важно знать, на какой позиции тот или иной игрок войдёт в сезон. Например, Камболов. Его взяли на Кубок Конфедераций, потому что его передвинули на позицию центрального защитника. А если бы не опустили чуть назад, то его появление в сборной было бы проблематичным.

Эдуард Безуглов (Прим. – врач сборной России) позвонил и попросил составить список игроков для допинг-офицеров. Они запросили имена и фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на чемпионат мира. Конечно, пока мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили туда с запасом, чтобы не возникало вопросов, почему тот, кого в списке не было, появился в заявке».

Напомним, что недавно ФИФА начала расследование в отношении футболиста «Рубина» Руслана Камболова.