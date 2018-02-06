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Черчесов: «Допинг-офицеры запросили список потенциальных кандидатов в сборную на ЧМ»

сегодня, 03:39

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что посетил зимние сборы нескольких команд РФПЛ, а также сообщил о том, что направил допинг-офицерам список футболистов, которые могут оказаться в составе российской команды на ЧМ-2018:

«Был у „Рубина“, „Динамо“, „Тосно“, „Ростова“, „Зенита“. С тренерами общался, на тренировках присутствовал, ведь игроков надо знать. В прошлом году ездили таким же образом. То, что видели на сборах, то и происходит потом с футболистами по ходу сезона, поэтому уже глубже на это смотрим. Важно знать, на какой позиции тот или иной игрок войдёт в сезон. Например, Камболов. Его взяли на Кубок Конфедераций, потому что его передвинули на позицию центрального защитника. А если бы не опустили чуть назад, то его появление в сборной было бы проблематичным.

Эдуард Безуглов (Прим. – врач сборной России) позвонил и попросил составить список игроков для допинг-офицеров. Они запросили имена и фамилии тех, кто потенциально может попасть в сборную на чемпионат мира. Конечно, пока мы не знаем точный список из 23 человек, поэтому отправили туда с запасом, чтобы не возникало вопросов, почему тот, кого в списке не было, появился в заявке».

Напомним, что недавно ФИФА начала расследование в отношении футболиста «Рубина» Руслана Камболова.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 12:26
И сколько там фамилий в списке? Если меньше 50-ти, то Черчесов физрук, который не по спортивному принципу сборную формирует!
vistory
vistory
сегодня в 12:17
Ищут кто употребляет бромонтан.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:52
Эти офицеры потом выберут, кого пустить на ЧМ, А КТО "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ"...
denmig
denmig
сегодня в 10:19
А, если случайные травмы, замены, или выстрелил какой-нибудь новичок!? - что, потом, опять оправдываться , что не успели пробы сдать!? Жоропа уже зад...ла своими претензиями по допингу! уже на пустом месте - сдай тест! По-другому уже выигрывать разучились! Тьфу!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:45
Похоже , самогон внесли в список запрещенных препаратов!!! Вот и торопятся.....пока не выветрился!!!
stromshik
stromshik
сегодня в 07:41
А в списке Емельяненко, Нурмагомедов, Шлеменко...И пусть допинг-офицеры попробуют взять у них анализы
ДСА
ДСА
сегодня в 07:23
Дзюбу можно было включить в список.
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