Индзаги: «Подобные матчи проигрывать нельзя»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал домашнее поражение от «Дженоа» (1:2) в матче 23-го тура Серии A. Римскому клубу удалось сравнять счёт в начале второго тайма, но гол хавбека «Дженоа» Диего Лаксальта в концовке встречи принёс гостям победу над столичной командой:

«Мы испытывали некоторые трудности по ходу матча. Игроки „Дженоа“ провели матч так, как им было необходимо его провести. Они глубоко садились в оборону, но нам нужно было сыграть лучше. Как только мы пропустили гол, то почти сразу же отыгрались, но затем мы слишком сильно бросились вперёд в погоню за победой.

Матчи могут развиваться подобным образом. Но в таких ситуациях нужно хотя бы сводить их к ничьей, а не проигрывать. Я выпустил на поле Патрика [Габаррона], чтобы он донёс эту мысль до остальных».