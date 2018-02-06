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Сборная Аргентины может сыграть с Каталонией перед ЧМ-2018

сегодня, 09:43

Сборная Аргентины может провести товарищеский матч с командой Каталонии перед чемпионатом мира. Об этом сообщил президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.

«Каталония собирается сделать нам предложение о контрольной встрече. Мы выслушаем их и посмотрим, будет ли у нас на это время перед поездкой в Россию».

Сегодня Буэнос-Айрес посетит с визитом делегация бизнесменов из Испании, которая обсудит с руководством AFA возможность проведения матча.

В марте сборная Аргентины сыграет товарищеские поединки с Италией и Испанией.

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Все комментарии
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 11:31
Каталония нет такой страны.
Гуливер
Гуливер
сегодня в 11:05
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 10:47
    Могли бы заодно и с Крымом сыграть.
    piercman
    piercman
    сегодня в 09:51
    короче, зенит вынесет барсу, как спартак. вот и всё.
    MALOVAR
    MALOVAR
    сегодня в 09:45
    за кого будет Месси?
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