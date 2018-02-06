Сборная Аргентины может сыграть с Каталонией перед ЧМ-2018

Сборная Аргентины может провести товарищеский матч с командой Каталонии перед чемпионатом мира. Об этом сообщил президент Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапия.

«Каталония собирается сделать нам предложение о контрольной встрече. Мы выслушаем их и посмотрим, будет ли у нас на это время перед поездкой в Россию».

Сегодня Буэнос-Айрес посетит с визитом делегация бизнесменов из Испании, которая обсудит с руководством AFA возможность проведения матча.

В марте сборная Аргентины сыграет товарищеские поединки с Италией и Испанией.