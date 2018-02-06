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Каррера: « „Атлетик“ – сильная команда, хотя не настолько, как „Боруссия“ или „Арсенал“»

сегодня, 09:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик15.02.2018 в 21:00 Не начался

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от дуэли с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Безусловно, этот клуб больше привык выступать в Лиге Европы. „Атлетик“ – сильная команда, хотя не настолько, как „Боруссия“ или „Арсенал“. И все же нам будет очень тяжело. Да, у них шесть матчей в чемпионате, а у нас лишь товарищеские встречи. Мы работаем над тем, чтобы подойти более свежими. 

Немного отдыха нам было нужно. Когда играешь несколько месяцев подряд по два раза в неделю, становится сложно. Хотя, конечно, пауза длинная».

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Все комментарии
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
сегодня в 13:02
Когда Комбаров в защите даже Атлетик выглядит как Барселона... Каррера наигрывай Рассказова хватит с нас упущенных побед!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил MIKITA463295
сегодня в 12:43
MIKITA463295:
Есть ощущение что ЦСКА И Зенит вылетят,все таки Локомотиву и Спартаку повезло с жребием...
Сейчас Микита тебя кони лягнут, а бакланы на голову..сверху..).
Athletic de Bilbao
Athletic de Bilbao
сегодня в 12:38
Уверен на все 100% что пройдем Спартак.
Charismatic
Charismatic ответил ПерекатиПоле
сегодня в 12:33
ПерекатиПоле:
Я так и знал, что спартачи рано или поздно сделаю каминг-аут: https://m.youtube.com/watch?v=AHATtisXvRM
И поэтому все питерские тоже решили каминг аут сделать? Смело.
311
311
сегодня в 12:32
Посильнее китайцев и Астаны!)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:24
Ну если серьезно удачи всем нашим командам в ЛЕ,было бы хорошо чтобы все прошли как можно дальше... Есть шанс и междусобойчик устроить...
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 12:22
Есть ощущение что ЦСКА И Зенит вылетят,все таки Локомотиву и Спартаку повезло с жребием...
Фата лист
Фата лист
сегодня в 12:19
Атлетик сильный клуб, сдается мне, что на стадии 1/16 Россия потеряют одну команду Спартак или Локомотив. ЦСКА и Зениту повезло со жребием больше, и они не имеют права вылетать.
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 12:18
а чухонцы всё пыжаться)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 12:17
Если в 1/16 болелы антинародного спартака будут все же поддерживать свою команду, то начиная с 1/8 уже переключатся на соперников Зенита, ЦСКА и Локо
azures
azures
сегодня в 12:15
7-0, возможно, не будет, но около пяти наверняка.
viv
viv
сегодня в 12:05
Атлетик отгрузит трешку тарасовским.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Charismatic
сегодня в 12:02
Я так и знал, что спартачи рано или поздно сделаю каминг-аут:

makkie
makkie
сегодня в 12:02
Баски в тонусе, ибо у них чемпионат в самом разгаре сейчас.
Наши команды традиционно "долго запрягают", поэтому всё может быть.
Но Спартаку именно что в домашнем матче нужно задел делать - в Испании придётся несладко с их то поддержкой.
Charismatic
Charismatic
сегодня в 12:01
Я конечно понимаю, что питерские - нетрадиционные. Но почему они сейчас вдруг перестали это скрывать, называя мужиков пупсиками?
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 12:00
Новосельцев: Зенит сильная команда ,но я выбрал футбол
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
сегодня в 11:55
Каррера, для вас и Марибор с АЕКом сильные команды, а Ливерпуль так вообще 0:7
time out
time out ответил ПерекатиПоле
сегодня в 11:54
ПерекатиПоле:
Все российские болельщики будут в Европе поддерживать наши клубы. Наши Зенит, ЦСКА, Локомотив и Атлетик.
С каких пор аргентинский клуб стал нашим? Только потому, что называется отечественным фотоаппаратом "Зенит"?
Robinson
Robinson
сегодня в 11:52
Если "дурака" валять не будут, то Спартак пройдет Атлетик.
Кaдыш.
Кaдыш.
сегодня в 11:50
Реал сильная команда, хотя не на столько, как Ньюкасл чемпик
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:49
Главное дома не пропустить, а дальше как получится.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:43
Готовится к очередному позору.
Мельгарехо
Мельгарехо
сегодня в 11:43
Атлетик сильная команда, часто доставляет проблемы испанским грандам. Легко с ними точно не будет.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:39
Думаю болел, с участием Спартака, ожидает сказка. С участием Локо-драма. С участием ЦСКА-эротиик..). Ну, а с Зенитом-комедия..))
spartach n1
spartach n1
сегодня в 11:36
Опять газпромовские прибалты здесь шапито устраивают,неимется чемпионам товарняков с тремя составами ))
MALOVAR
MALOVAR ответил борька
сегодня в 11:33
а у них уровень есть? если только не футбольный ,футбольный уровень люди выбирают в Москве
Sully
Sully ответил LOpp
сегодня в 11:28
LOpp:
да, про Молло забывать не стоит.
особенно про Де Зеува.
LOpp
LOpp ответил ПерекатиПоле
сегодня в 11:25
ПерекатиПоле:
Ну для начала нормально. Стоит так же упомянуть про концентрацию на внутреннем первенстве вместо второсортного турнира, травму пупсика, зимний перерыв, ну и тот факт что год петуха прошёл тоже забывать не стоит.
да, про Молло забывать не стоит.
Sully
Sully ответил LOpp
сегодня в 11:25
LOpp:
интересно, Баски об этом знают?))
конечно!)
борька
борька
сегодня в 11:24
Типа уровня нашего Зенита?!
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