Каррера: « „Атлетик“ – сильная команда, хотя не настолько, как „Боруссия“ или „Арсенал“»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от дуэли с «Атлетиком» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Безусловно, этот клуб больше привык выступать в Лиге Европы. „Атлетик“ – сильная команда, хотя не настолько, как „Боруссия“ или „Арсенал“. И все же нам будет очень тяжело. Да, у них шесть матчей в чемпионате, а у нас лишь товарищеские встречи. Мы работаем над тем, чтобы подойти более свежими.

Немного отдыха нам было нужно. Когда играешь несколько месяцев подряд по два раза в неделю, становится сложно. Хотя, конечно, пауза длинная».