Слуцкий: «Согласен с Моуриньо, что „Олд Траффорд“ стал слишком тихим»

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который ранее сравнил «Олд Траффорд» с ареной «Портсмута», поскольку болельщики «дьяволов» не слишком громко поддерживают свою команду.

«Я согласен с Моуриньо. Это уже не классические болельщики „Юнайтед“, которые всегда были агрессивными. В последние годы МЮ стал модным клубом, и люди приходят туда как в театр — просто насладиться моментом. За последний год я много раз бывал там, и никогда не создавалось ощущения, что это 70-тысячный стадион. Часто я слышал, что игроки говорили друг другу — настолько „Юнайтед“ стал в этом плане другим. Клуб купил много дорогих игроков, у него богатые владельцы — отсюда некоторое смещение средней массы болельщиков. Соглашусь с Моуриньо: атмосфера „Олд Траффорд“ не помогает его команде.

Стадион с самой крутой атмосферой? Конечно, „Энфилд Роуд“ — от него аж мурашки бегут».