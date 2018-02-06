  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Сумеет ли какая-нибудь европейская команда сделать требл по итогам текущего сезона?
    Да
    47%
    774
    Нет
    29%
    485
    А что такое требл?
    22%
    373
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
    Всего голосов: 1658
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Юношеская Лига УЕФА
Германия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария---
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)ВердерФонбет1.554.255.55
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче---
Франция. Кубок 2017/2018, 1/8 финала1X2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бург-ан-Бресс (Перрона)Бург-ан-Бресс -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет18.58.51.1
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Квалификационный плей-офф1X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер М (до 19) (Милан)Интер М (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (до 19) (Москва)Спартак М (до 19)---

Слуцкий: «Согласен с Моуриньо, что „Олд Траффорд“ стал слишком тихим»

сегодня, 10:05

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо, который ранее сравнил «Олд Траффорд» с ареной «Портсмута», поскольку болельщики «дьяволов» не слишком громко поддерживают свою команду.

«Я согласен с Моуриньо. Это уже не классические болельщики „Юнайтед“, которые всегда были агрессивными. В последние годы МЮ стал модным клубом, и люди приходят туда как в театр — просто насладиться моментом. За последний год я много раз бывал там, и никогда не создавалось ощущения, что это 70-тысячный стадион. Часто я слышал, что игроки говорили друг другу — настолько „Юнайтед“ стал в этом плане другим. Клуб купил много дорогих игроков, у него богатые владельцы — отсюда некоторое смещение средней массы болельщиков. Соглашусь с Моуриньо: атмосфера „Олд Траффорд“ не помогает его команде.

Стадион с самой крутой атмосферой? Конечно, „Энфилд Роуд“ — от него аж мурашки бегут».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каррера: « „Атлетик“ – сильная команда, хотя не настолько, как „Боруссия“ или „Арсенал“»
Сегодня, 09:52 78
Булыкин: «Хочется, чтобы наши ребята уезжали за границу и желательно в топ-клубы»
Сегодня, 09:27 10
Попов: «Хотим выиграть Кубок России, как можно дальше пройти в ЛЕ и догнать „Локомотив“»
Сегодня, 05:39 40
Широков: «После ЧМ у Смолова будет возможность уехать и в клуб посильнее „Боруссии“»
Сегодня, 04:39 40
Фернандеш: «Все в „Локомотиве“ очень мотивированы на оставшиеся матчи сезона»
Сегодня, 04:20 1
Попов: «Конечно, я хочу играть чаще, но решает тренерский штаб „Спартака“»
Сегодня, 03:56 2
Обсудить
Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:48
Первый Российский тренер работавший в Англии знает что говорит!
Фата лист
Фата лист
сегодня в 12:17
К сожалению в России только два стадиона могут попытаться заполниться хотя бы на половину это Крестовский и Открытие, об атмосфере уж говорить не приходится...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:08
Да уж ,Слуц ИКСперт по стадионам. Пару раз с конюшней в Манчестер заезжал, царём Халла полгодика побыл, в Челси у дружбана гостил. Ему можно верить на слово...
Кaдыш.
Кaдыш.
сегодня в 12:01
Слуцкий: "Болел с Сент-джеймс-парка слишно даже с кресла-качалки под москвой"
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Bekelman55
сегодня в 11:43
Bekelman55:
Так. Ты сейчас что за подвиг совершил? Ты, пародия, слова выбирай. Хотя. что на такого человека реагировать. Выбор Спартака г\не от хорошей жизни делается
    spartach n1
    spartach n1
    сегодня в 11:42
    Сбитый лёньчик опять откудато голос подаёт ?
    После провала с тиграми сидел бы уж себе тихо и не высовывался ))
    Bekelman55
    Bekelman55 ответил Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 11:39
    Сергеевич вернулся 1:
    За Динамо болей!). Нечего к конюшне примазываться..).
      Owl Fake
      Owl Fake
      сегодня в 11:36
      Игра мёртвая - стадион мёртвый. Всё закономерно.
      Ливерпуль играет эффектно: проигрывает он или выигрывает, это всегда зрелищно. Вот Энфилду и некогда скучать.
      Московские бабушки
      Московские бабушки
      сегодня в 11:33
      на даче в Ватутинках хорошо слышно, что на Олд Траффорд происходит?
      Игорь Армейцев
      Игорь Армейцев ответил denmig
      сегодня в 11:26
      Он вас в России регулярно нагибал, или это не показатель? 😂
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1 ответил Bekelman55
      сегодня в 11:13
      Bekelman55:
      https://www.youtube.com/watch?v=X9CiaHvGvQk
      За Динамо болей!). Нечего к конюшне примазываться..).
      Bekelman55
      Bekelman55 ответил Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 11:09
      Сергеевич вернулся 1:
      Он бы мемуары писал: "Как я удивительным образом становился чемпионом и каждый год участвовал в ЛЧ".
      Bekelman55
      Bekelman55
      сегодня в 11:08
      спартаковские громче всех звуки издают о Леониде Викторовиче. Уи-Уи!
      Все по делу сказано.
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 10:57
      А чему радоваться? "Чудо"-тренеру?
      Saang
      Saang
      сегодня в 10:52
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 10:52
        Он бы мемуары писал: "Как я удивительным образом становился чемпионом и каждый год участвовал в ЛЧ".
        КЭТиК
        КЭТиК
        сегодня в 10:49
        В Краснодаре тоже самое Галицкий стремится сделать.
        denmig
        denmig
        сегодня в 10:41
        Без году неделя там, а уже специалист! эксперт просто! так вот всегда пончик! только языком!
        Дмитрий Аександров
        Дмитрий Аександров
        сегодня в 10:38
        Слуцкий быстро забыл о "Халл Сити" и снова начал говорить.
        Вот только португалец сказал это не для того, чтобы обсуждать свои слова с "космонавтом".
        shur
        shur
        сегодня в 10:31
        ...какие тренеры-такая и атмосфера,такие и стадионы!!! Вот Палыч вернулся,пора и сэру Алексу камбэчить!!!
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        сегодня в 10:11
        По телетрансляции это тоже заметно
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100