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Компани не собирается покидать «Манчестер Сити»

сегодня, 11:30

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не планирует покидать команду. Об этом заявил сам 31-летний футболист.

Бельгийский защитник выступает за «горожан» с 2008 года и с тех пор он провел за команду более 300 матчей, но футболист также известен своей повышенной травматичностью. В текущем сезоне Компани провел только 10 матчей в АПЛ.

«Если ты в порядке, то у тебя много вариантов и предложений. Если ты не в порядке - всё наоборот. Если я останусь в хорошей форме, то хочу и дальше играть за „Сити“. В противном случае у меня не будет вариантов. Не уверен, что смогу найти мотивацию выступать в другом клубе.

Может показаться, что я много времени нахожусь в лазарете, но я профессионал и много работаю над своим возвращением».

Компани надеется продлить контракт до лета 2019 года.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:36
Ну ещё бы. В следующем сезоне капитану МС нужно защитить титул чемпионов )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:09
скорей всего это его последний сезон в мс
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 12:03
Успехов Компани
Кaдыш.
Кaдыш.
сегодня в 11:53
Конечно, ведь в Ньюкасл не берут калечей
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