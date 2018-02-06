Компани не собирается покидать «Манчестер Сити»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не планирует покидать команду. Об этом заявил сам 31-летний футболист.

Бельгийский защитник выступает за «горожан» с 2008 года и с тех пор он провел за команду более 300 матчей, но футболист также известен своей повышенной травматичностью. В текущем сезоне Компани провел только 10 матчей в АПЛ.

«Если ты в порядке, то у тебя много вариантов и предложений. Если ты не в порядке - всё наоборот. Если я останусь в хорошей форме, то хочу и дальше играть за „Сити“. В противном случае у меня не будет вариантов. Не уверен, что смогу найти мотивацию выступать в другом клубе.

Может показаться, что я много времени нахожусь в лазарете, но я профессионал и много работаю над своим возвращением».

Компани надеется продлить контракт до лета 2019 года.