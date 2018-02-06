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Спаллетти: «С „Ювентусом“, у которого два состава, невозможно соперничать»

сегодня, 11:41

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти в январе провел неофициальную встречу с болельщиками «Ромы», в которой он раньше работал. На встрече алленаторе рассказал, почему вывел из состава римлян Франческо Тотти, а также поведал о своей работе в «Интере».

«Тотти больше не мог бегать. Если бы я его выпускал, это было бы в ущерб всей команде.

„Интер“? Клуб не хочет тратить деньги, и окружающая обстановка в шаге от безумия. Может ли „Интер“ что-то выиграть? Вы ничего не поняли, и они в Милане этого не понимают. С этим „Ювентусом“, у которого два состава, нереально соперничать», — якобы сказал Спаллетти на встрече с болельщиками.

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Все комментарии
Горбатого могила исправит
Горбатого могила исправит
сегодня в 12:54
Сопли потекли ))) Оно и понятно, родное 6 место все ближе. С Аталантой и Сампдорией интеру тоже невозможно соперничать )))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:46
ЛУЧАНО, ТВОЙ ИНТЕР НЕ ИГРАЕТ В ЕВРОКУБКАХ, А ГОНЯТЬ НИЧЬЮ С КРОТОНЕ ТЫ МАСТЕР !
kust07
kust07
сегодня в 11:56
Спаллетти настоящий нытик!
Кaдыш.
Кaдыш.
сегодня в 11:53
Ньюкасл третьим составом размотает старую синьору!
BagioR
BagioR
сегодня в 11:48
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 11:48
    Тотти не бегал, но выходил и забивал, что еще нужно от нападающего?
    Saang
    Saang
    сегодня в 11:42
    Опять нытье... Ну чо, снова Кальчополи сфабрикуете или как?
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