Спаллетти: «С „Ювентусом“, у которого два состава, невозможно соперничать»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти в январе провел неофициальную встречу с болельщиками «Ромы», в которой он раньше работал. На встрече алленаторе рассказал, почему вывел из состава римлян Франческо Тотти, а также поведал о своей работе в «Интере».

«Тотти больше не мог бегать. Если бы я его выпускал, это было бы в ущерб всей команде.

„Интер“? Клуб не хочет тратить деньги, и окружающая обстановка в шаге от безумия. Может ли „Интер“ что-то выиграть? Вы ничего не поняли, и они в Милане этого не понимают. С этим „Ювентусом“, у которого два состава, нереально соперничать», — якобы сказал Спаллетти на встрече с болельщиками.