«Наполи» в марте проведет переговоры с Сарри по новому контракту

«Наполи» в следующем месяце планируют обсудить с главным тренером команды Маурицио Сарри новый контракт.

Текущая сделка алленаторе рассчитана до лета 2020 года, но в ней есть пункт об отступных в 8 млн евро, которым уже летом планирует воспользоваться «Челси», поэтому в Неаполе хотят этот пункт убрать. Кроме того, Сарри зарабатывает сравнительно немного по сравнению с другими тренерами лидеров Серии А. Так, зарплата Маурицио составляет 1,4 млн евро в год, тогда как Массимилиано Аллегри в «Ювентусе» зарабатывает 7 млн, а Лучано Спаллетти в «Интере» - 4.

При этом у Сарри отличные отношения со спортдиректором клуба Кристиано Гинтали, поэтому он не намерен в ближайшее время покидать «Наполи».