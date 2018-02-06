УЕФА 22 февраля рассмотрит дело игрока «молодежки» «Спартака» Миронова

УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело в отношении игрока молодежной команды московского «Спартака» Леонида Миронова 22 февраля.

«Слушание по этому делу должно состояться 22 февраля», — сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, что после игры с «Ливерпулем» в рамках Юношеской Лиги УЕФА футболист «красных» Риан Брюстер сообщил главному арбитру матча Мухаммеду Аль-Хакиму, что один из игроков «Спартака» позволил себе высказывания расистского характера. Впоследствии выяснилось, что этим футболистом был Миронов.

Согласно пункту 1 статьи 14 регламента УЕФА, любое лицо, которое оскорбило человеческое достоинство человека или группы лиц на почве расовой, религиозной, этнической принадлежности или цвета кожи, может быть наказано дисквалификацией как минимум на 10 матчей или на определенный период времени, также на нарушившего регламент могут налагаться любые другие соответствующие санкции.