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УЕФА 22 февраля рассмотрит дело игрока «молодежки» «Спартака» Миронова

вчера, 14:40
Ливерпуль (до 19)Логотип футбольный клуб Ливерпуль (до 19)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (до 19) (Москва)Спартак (до 19)Матч завершен

УЕФА рассмотрит дисциплинарное дело в отношении игрока молодежной команды московского «Спартака» Леонида Миронова 22 февраля.

«Слушание по этому делу должно состояться 22 февраля», — сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, что после игры с «Ливерпулем» в рамках Юношеской Лиги УЕФА футболист «красных»  Риан Брюстер сообщил главному арбитру матча Мухаммеду Аль-Хакиму, что один из игроков «Спартака» позволил себе высказывания расистского характера. Впоследствии выяснилось, что этим футболистом был Миронов.

Согласно пункту 1 статьи 14 регламента УЕФА, любое лицо, которое оскорбило человеческое достоинство человека или группы лиц на почве расовой, религиозной, этнической принадлежности или цвета кожи, может быть наказано дисквалификацией как минимум на 10 матчей или на определенный период времени, также на нарушившего регламент могут налагаться любые другие соответствующие санкции.

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Все комментарии
azures
azures
вчера в 21:48
Стыдобище то какое!!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:20
Болельщики команды попали под подозрения в расизме, игроки главной команды тоже попали под подозрением ещё и молодёжная команда попала. Сразу видно Спартак вышел на международный уровень, теперь не только в России против него заговор, уже по всей Европе.
Когда на мировой и межгалактический уровень выходить будите? Ведь где то там в далёкой, далёкой галактики уже сидят и замышляют заговор против Спартака!
agidel2012
agidel2012 ответил Игорь Копытько
вчера в 18:56
Игорь Копытько:
был бы человек а статья найдется , но наше поколение учили не быть стукачками, времена и нравы меняются к сожалению
точно Брюстер - стукачек, мерзкий тип, но в конюшне таких любят, вон как бросились поддерживать "дятла"
cska.78
cska.78 ответил agidel2012
вчера в 18:51
agidel2012:
Как это понять -"с прошлом сезоне" если уж пишешь "с" то нужно писать "с прошлым сезоном" играли. Чушь какая-то получается
Ой придрался, буквой ошибся! А что спартачам не указываешь, когда они пишут цЫфры?
agidel2012
agidel2012 ответил cska.78
вчера в 18:49
cska.78:
ЦСКА в прошлом сезоне в 1-4 играл, посмотрим как свинарник сейчас от Интера отлетит и не доползет до 1-4 :)
Как это понять -"с прошлом сезоне" если уж пишешь "с" то нужно писать "с прошлым сезоном" играли. Чушь какая-то получается
cska.78
cska.78 ответил Кlassе
вчера в 18:18
Кlassе:
ххахахха Спартак в плей офф вышел, в отличии от кобылятника, который последнее место занял с 5 поражениями и 15 пропущенными банками)))
ЦСКА в прошлом сезоне в 1-4 играл, посмотрим как свинарник сейчас от Интера отлетит и не доползет до 1-4 :)
Кlassе
Кlassе ответил cska.78
вчера в 18:15
cska.78:
Классно спартачи в Ливерпуль скатались! И 0:7 получили и Миронов отметился :)
ххахахха Спартак в плей офф вышел, в отличии от кобылятника, который последнее место занял с 5 поражениями и 15 пропущенными банками)))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 18:10
Сколько же можно позорить Российский футбол?
Игорь Копытько
Игорь Копытько
вчера в 17:24
был бы человек а статья найдется , но наше поколение учили не быть стукачками, времена и нравы меняются к сожалению
vistory
vistory
вчера в 16:05
Ливерпуль для спартака просто напасть какая-то.
azures
azures
вчера в 16:03
В самой зулусской команде процветает расизм.
Sully
Sully
вчера в 15:17
расисты чертовы, надеюсь нигеры так просто этого не оставят, накажут его в парилке!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:49
Слово негра против слова Миронова. Как докажут?
Да и не мог спартаковец такое сказать, он шибко зулусов уважают...
cska.78
cska.78
вчера в 14:48
Классно спартачи в Ливерпуль скатались! И 0:7 получили и Миронов отметился :)
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 14:44
Для наказания достаточно заявления?
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