  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Испания. Кубок
  • Германия. Кубок
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Португалия. Кубок
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Кубок 2017/2018, 4-й раунд, переигровка1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт КаунтиФонбет1.09918.5
Германия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбургФонбет1.73.75
Испания. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесФонбет1.424.57.8
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда---
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта---
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, Квалификационный плей-офф1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар (до 19)Краснодар (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Реал М (до 19) (Мадрид)Реал М (до 19)---

Хекингботтом возглавил «Лидс»

вчера, 14:58

Новым наставником «Лидса» стал 40-летний английский специалист Пол Хекингботтом. Контракт с тренером рассчитан на 18 месяцев. Предыдущим его местом работы был «Барнсли».

Напомним, что накануне «Лидс» уволил Томаса Кристиансена из-за плохих результатов в последних играх. В данный момент клуб находится на 10-й позиции с 44 очками и на расстоянии семи очков от 6-й позиции, дающей право играть в плей-офф за третью путевку в Премьер-Лигу.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Куман призван спасти Нидерланды
Вчера, 22:14Сергей Иванов в блоге Тренерская доля4
Куман назначен главным тренером сборной Голландии
Вчера, 18:26 19
Зеедорф назначен главным тренером «Депортиво»
05 февраля 12
Ди Бьяджо будет руководить сборной Италии в ближайшее время
05 февраля 10
«Лидс» уволил главного тренера
05 февраля 7
Главный тренер «Депортиво» покинул клуб
04 февраля 4
Обсудить
Все комментарии
RussianHorse
RussianHorse ответил Viduka
вчера в 16:07
Viduka:
«В детстве я, как и многие другие мальчишки из Барнсли, пылал ненавистью к "Лидсу". С тех пор ничего не изменилось. "Лидс" - это команда, которую в английском футболе по-прежнему все обожают ненавидеть» И этого человека назначили тренером, да еще выплатив "Барнсли" полмиллиона фунтов компенсации. Имея возможность пригласить,например, Марку Силва, Радриццани останавливает выбор на тренере команды, находящейся в шаге от зоны вылета. Браво.
Ты че, серьезно? Такой спец, как Силва не пойдет в чемпионшип, да еще и с владельцем самодуром.
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool ответил Viduka
вчера в 15:54
Viduka:
«В детстве я, как и многие другие мальчишки из Барнсли, пылал ненавистью к "Лидсу". С тех пор ничего не изменилось. "Лидс" - это команда, которую в английском футболе по-прежнему все обожают ненавидеть» И этого человека назначили тренером, да еще выплатив "Барнсли" полмиллиона фунтов компенсации. Имея возможность пригласить,например, Марку Силва, Радриццани останавливает выбор на тренере команды, находящейся в шаге от зоны вылета. Браво.
Крепись!
Viduka
Viduka
вчера в 15:49
«В детстве я, как и многие другие мальчишки из Барнсли, пылал ненавистью к "Лидсу". С тех пор ничего не изменилось. "Лидс" - это команда, которую в английском футболе по-прежнему все обожают ненавидеть»

И этого человека назначили тренером, да еще выплатив "Барнсли" полмиллиона фунтов компенсации. Имея возможность пригласить,например, Марку Силва, Радриццани останавливает выбор на тренере команды, находящейся в шаге от зоны вылета. Браво.
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 15:37
Тьфу ты, мне показалось что Хиггинботам возглавил Лидс.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100