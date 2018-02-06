Хекингботтом возглавил «Лидс»

Новым наставником «Лидса» стал 40-летний английский специалист Пол Хекингботтом. Контракт с тренером рассчитан на 18 месяцев. Предыдущим его местом работы был «Барнсли».

Напомним, что накануне «Лидс» уволил Томаса Кристиансена из-за плохих результатов в последних играх. В данный момент клуб находится на 10-й позиции с 44 очками и на расстоянии семи очков от 6-й позиции, дающей право играть в плей-офф за третью путевку в Премьер-Лигу.