«Хебей» подписал Лавесси и Маскерано, чтобы в будущем пригласить Месси

По данным каталонских СМИ, «Хебей Чайна Форчун» готовит плацдарм для приглашения в свой клуб нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

В Китае полагают, что приглашение игрока калибра Месси добавит вистов в целом всей лиге. Прошлым летом аргентинец отклонил предложение из Поднебесной, где ему были готовы платить 100 млн евро в год чистыми, и вместо этого продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.

Китайцы осознают, что одними деньгами Месси к себе не заманить, поэтому «Хебей» заключил контракт с друзьями Лео Эсекьелем Лавесси и Хавьером Маскерано. В клубе рассчитывают сыграть на личных взаимоотношениях Месси с этими футболистами и таким образом заманить к себе. Разумеется, добавив к этому очень солидный контракт.