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«Хебей» подписал Лавесси и Маскерано, чтобы в будущем пригласить Месси

вчера, 15:26

По данным каталонских СМИ, «Хебей Чайна Форчун» готовит плацдарм для приглашения в свой клуб нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

В Китае полагают, что приглашение игрока калибра Месси добавит вистов в целом всей лиге. Прошлым летом аргентинец отклонил предложение из Поднебесной, где ему были готовы платить 100 млн евро в год чистыми, и вместо этого продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года.

Китайцы осознают, что одними деньгами Месси к себе не заманить, поэтому «Хебей» заключил контракт с друзьями Лео Эсекьелем Лавесси и Хавьером Маскерано. В клубе рассчитывают сыграть на личных взаимоотношениях Месси с этими футболистами и таким образом заманить к себе. Разумеется, добавив к этому очень солидный контракт.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил Zidane.5
вчера в 19:26
Zidane.5:
Зачем Мессе ехать в Китай за 100 мон если Барсе он получает 120???))))))))
Согласен, с гномом нужно играть на его безмерной жадности)
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 19:24
Месси может согласиться, только узнав, что ХЧФ выиграл товарняк у Спартака)).
Спартак получил за это кучу денег)).
авито
авито ответил амурец
вчера в 19:01
амурец:
клуб не для Месси, там всё же играют в футбол
Там не только играют в футбол, ты прикинь там даже в хоккей играют.
Zidane.5
Zidane.5
вчера в 17:58
Зачем Мессе ехать в Китай за 100 мон если Барсе он получает 120???))))))))
Тysоn
Тysоn
вчера в 17:03
Уровень мессю..
neomessi
neomessi
вчера в 16:19
купите Роналду , и Лео точно туда поедет чтобы доставать его даже в Китае))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:13
Не поедет Месси в Китай! Даже за миллиард!
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 15:55
Самое то что надо.В Китай ему и дорога! Точно не затеряется.Недорослик среди маломерок.
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 15:52
Люксовая многоходовочка.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:46
Ох и хитры эти азиаты! Надо ещё приболтать другой клуб, шобы они купили престарелого
КриРо вместе с корешами и марокканцем тоже...
СОРЕВНОВАНИЯ В КРУТИЗНЕ ПРОДОЛЖИТСЯ В КИТАЕ...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:33
Если это так, то это очень тонкий ход китайцев.
амурец
амурец
вчера в 15:30
клуб не для Месси, там всё же играют в футбол
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