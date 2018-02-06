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«Црвена Звезда» почтила память погибших в Мюнхенской авиакатастрофе

вчера, 16:14

60 лет назад произошла Мюнхенская авиакатастрофа, унесшая жизни 23 человек, в том числе 8 игроков «Манчестер Юнайтед».

6 февраля 1958 года делегация МЮ возвращалась домой после матча Кубка чемпионов с «Црвеной Звездой». Самолет сделал остановку в Мюнхене для дозаправки, после которой пилоты предприняли две попытки взлета, но они были прерваны, третья же попытка привела к падению воздушного судна.

«Црвена Звезда» в своем «твиттере» почтила память погибших.

«Прошло 60 лет... Мы помним и будем помнить всегда», — гласит сообщение сербского клуба.

Кроме того, на стадионе МЮ «Олд Траффорд» сегодня также состоится специальная церемония. В ней примут участие семьи погибших, представители МЮ и все желающие выразить поддержку.

Футбольные авиакатастрофы

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Все комментарии
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
вчера в 16:39
Respect!
RMUKMU
RMUKMU
вчера в 16:18
Вечная память.
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