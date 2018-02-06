Сотрудники «Атлетико» искали на поле выбитые зубы Година

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин потерял три зуба после столкновения с вратарем «Валенсии» Нето в последнем матче Примеры.

Годин немедленно покинул поле и в понедельник перенес хирургическое вмешательство. Из-за этой неприятной травмы уругваец пропустит 3 недели.

Интересно, что сразу после матча на газон отправился персонал «Атлетико», который пытался найти на поле выбитые зубы. Дело в том, что зубы зачастую можно пересадить. Они могут сохраниться еще в течение суток, но для этого должны быть помещены в молоко.

Не сообщается, увенчались ли поиски сотрудников клуба успехом, но обильный снегопад в тот день явно не облегчил им задачу.