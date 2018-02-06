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Сотрудники «Атлетико» искали на поле выбитые зубы Година

вчера, 16:24
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин потерял три зуба после столкновения с вратарем «Валенсии» Нето в последнем матче Примеры.

Годин немедленно покинул поле и в понедельник перенес хирургическое вмешательство. Из-за этой неприятной травмы уругваец пропустит 3 недели.

Интересно, что сразу после матча на газон отправился персонал «Атлетико», который пытался найти на поле выбитые зубы. Дело в том, что зубы зачастую можно пересадить. Они могут сохраниться еще в течение суток, но для этого должны быть помещены в молоко.

Не сообщается, увенчались ли поиски сотрудников клуба успехом, но обильный снегопад в тот день явно не облегчил им задачу.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:45
Жесть полная
борька
борька
вчера в 22:29
Желаю здоровья!
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
вчера в 20:14
Собак надо было пускать по следу.
Давид Караев
Давид Караев
вчера в 18:59
Зубная фея их забрала
VIPded
VIPded
вчера в 17:46
С аукциона. небось, хотели фанам загнать...)))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 17:19
Да???!!!). Надо будет запомнить..)).
Karkaz
Karkaz
вчера в 17:02
На аукционе можно продать)
RUSTY8
RUSTY8
вчера в 17:02
Дело в том, что зубы зачастую можно пересадить. Они могут сохраниться еще в течение суток, но для этого должны быть помещены в молоко.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:46
Его зубы прорастут на поле!)))
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
вчера в 16:35
Здоровья Годину!
Kerri
Kerri
вчера в 16:34
Бред. Он спокойно поставит новые и отдохнет за это время. А выбитые если только на сувениры!
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
вчера в 16:30
Кусарез зубы вообще не терял?
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