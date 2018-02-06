Божович: «Дзюба и Новосельцев для нас — хорошее усиление»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение от тбилисского «Динамо» в товарищеском матче.

«У нас всегда есть установка играть по флангам, это нормально. Все команды стараются атаковать через фланги. Но сегодня в первом тайме у нас вообще ничего не получилось, кроме момента у Аджоева. Мы не контролировали мяч, очень плохое движение показали и ничего не успели создать. Во втором тайме было лучше, но пропустили и не использовали свои моменты. Поэтому вот так получилось.

Новосельцев и Дзюба нормально вливаются в игру. Сегодня для них первое настоящее игровое время было. Им нужно еще время освоиться в коллективе. Дзюба и Новосельцев для нас — хорошее усиление.

Результат в товарищеских матчах вообще не важен. Сегодня у нас в первом тайме вышли игроки, которые никогда вместе не играли. Надо наигрывать связки и стараться играть в футбол, стараться делать вещи, которые мы хотим видеть в чемпионате. Результаты на сборах ни о чем не говорят», - сказал Божович.