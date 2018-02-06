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Божович: «Дзюба и Новосельцев для нас — хорошее усиление»

вчера, 20:50

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение от тбилисского «Динамо» в товарищеском матче.

«У нас всегда есть установка играть по флангам, это нормально. Все команды стараются атаковать через фланги. Но сегодня в первом тайме у нас вообще ничего не получилось, кроме момента у Аджоева. Мы не контролировали мяч, очень плохое движение показали и ничего не успели создать. Во втором тайме было лучше, но пропустили и не использовали свои моменты. Поэтому вот так получилось.

Новосельцев и Дзюба нормально вливаются в игру. Сегодня для них первое настоящее игровое время было. Им нужно еще время освоиться в коллективе. Дзюба и Новосельцев для нас — хорошее усиление.

Результат в товарищеских матчах вообще не важен. Сегодня у нас в первом тайме вышли игроки, которые никогда вместе не играли. Надо наигрывать связки и стараться играть в футбол, стараться делать вещи, которые мы хотим видеть в чемпионате. Результаты на сборах ни о чем не говорят», - сказал Божович.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
сегодня в 00:33
Распродажа...
eaguar
eaguar ответил cska plus
вчера в 23:37
Может ЦСКА оплатит аренду сих игроков на следущий сезон .
cska plus
cska plus
вчера в 23:00
Как только Дзюба отгрузит хрюшкам трёху, тогда и будет польза.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
вчера в 22:35
Всем парням Соккера - Добрый поздний вечер! Чтобы злопыхатели не говорили, а Артём с Ваней очень много хорошего для моей Родной Донской сделали. Я сейчас говорю им - Спасибо! А Миодрагу Божевичу - Респект и Уважение за Кубок России 2014 года для моего Ростова! Спасибо - классный тренер! Удачи и красивой игры с Арсеналом!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 22:32
Новосельцев да,а Дзюба... Ну а Дзюба только и умеет что портить атмосферу в коллективе,с тренерами ругатся,как бы Арсеналу,при всей моей симпатии к ней,не аукнулось потом...
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:07
Такие тренеры как Вы, украшают наш чемпионат, ИМХО.
agidel2012
agidel2012
вчера в 21:51
За Новосельцевым особо не наблюдал, но Дзюба 10 игр должен продержаться на высоком уровне и помочь Арсеналу.
drug01
drug01
вчера в 21:49
Этот тренер найдет с ними контакт!
eaguar
eaguar ответил Faustello
вчера в 21:47
Хватит позорить Зентовску форму .
Было уже .
eaguar
eaguar
вчера в 21:46
Божович - главное усиление Арсенала .
Всё остальное .... приходящее .....
Faustello
Faustello
вчера в 21:22
Shamil79
Shamil79
вчера в 21:03
а как же ещё бомжович оценит подарок от бомжа?
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:58
Что они хорошее усиление это мы уже заметили по контрольному матчу с тбилисцами...
Морозовский
Морозовский
вчера в 20:55
"Арсенал" ослабляет "Зенит"!
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