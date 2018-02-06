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Эвра близок к подписанию контракта с «Вест Хэмом»

вчера, 21:40

Защитник Патрис Эвра близок к подписанию контракта с «Вест Хэмом». 

Напомним, что Эвра на данный момент является свободным агентом. Осенью прошлого года француз со скандалом покинул «Марсель».

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