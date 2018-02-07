Кузяев: «Нужно ещё больше работать, мы идём на 2-м месте, и меня это не устраивает»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев оценил свои текущие успехи в «Зените», а также подчеркнул, что на изменение его стиля игры повлиял переход из «Ахмата» в петербургский клуб, где он стал действовать ближе к атаке.

«Я бы не сказал, что показываю какие-то фантастические результаты. Хорошие – да, доволен этим этапом, пройденным в „Зените“, но необходимо ещё больше работать. Команда идёт на втором месте, и меня это не устраивает. Есть, над чем работать. Имею в виду и личную результативность, и командную. Но, конечно, в первую очередь я за собой слежу, спрашиваю в первую очередь с себя. А уже потом обращаю внимание на посторонние факторы.

Откуда у меня невероятный дриблинг? Не могу до конца согласиться. Я бы не сказал, что у меня какой-то незаурядный дриблинг, как у Криштиану Роналду или Месси. Если за игру получится пару раз обвести, то здорово. Я считаю, что необходимо иногда рисковать, особенно в последней трети поля – у чужой штрафной. Да и болельщикам это больше нравится, это придаёт зрелищности футболу.

В „Ахмате“ я мог только один раз за матч пойти в обыгрыш. Но там у меня немного отличались функции – был игроком более разрушительного плана, а здесь от меня требуется больше креативности. В плане ударов тоже стал смелее, да. Хотя в „Ахмате“ я тоже иногда бил, но там, понимаете, у меня была позиция опорника, и до удара доходило редко. Плюс, „Зенит“ – более атакующая команда, и шансов на удар здесь гораздо больше».

Ранее наставник «Зенита» Роберто Манчини отмечал, что Кузяев может вырасти в великого игрока.