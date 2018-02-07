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Кузяев: «Нужно ещё больше работать, мы идём на 2-м месте, и меня это не устраивает»

сегодня, 01:47

Полузащитник сборной России Далер Кузяев оценил свои текущие успехи в «Зените», а также подчеркнул, что на изменение его стиля игры повлиял переход из «Ахмата» в петербургский клуб, где он стал действовать ближе к атаке.

«Я бы не сказал, что показываю какие-то фантастические результаты. Хорошие – да, доволен этим этапом, пройденным в „Зените“, но необходимо ещё больше работать. Команда идёт на втором месте, и меня это не устраивает. Есть, над чем работать. Имею в виду и личную результативность, и командную. Но, конечно, в первую очередь я за собой слежу, спрашиваю в первую очередь с себя. А уже потом обращаю внимание на посторонние факторы.

Откуда у меня невероятный дриблинг? Не могу до конца согласиться. Я бы не сказал, что у меня какой-то незаурядный дриблинг, как у Криштиану Роналду или Месси. Если за игру получится пару раз обвести, то здорово. Я считаю, что необходимо иногда рисковать, особенно в последней трети поля – у чужой штрафной. Да и болельщикам это больше нравится, это придаёт зрелищности футболу. 

В „Ахмате“ я мог только один раз за матч пойти в обыгрыш. Но там у меня немного отличались функции – был игроком более разрушительного плана, а здесь от меня требуется больше креативности. В плане ударов тоже стал смелее, да. Хотя в „Ахмате“ я тоже иногда бил, но там, понимаете, у меня была позиция опорника, и до удара доходило редко. Плюс, „Зенит“ – более атакующая команда, и шансов на удар здесь гораздо больше».

Ранее наставник «Зенита» Роберто Манчини отмечал, что Кузяев может вырасти в великого игрока.

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Все комментарии
Nikola45
Nikola45 ответил Василий 50
сегодня в 09:28
Василий 50:
Кузяев: «Нужно ещё больше работать, мы идём на 2-м месте, и меня это не устраивает» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Манчини постарается занять место, как можно ниже.
112? Ему это не удастся ))
Nikola45
Nikola45 ответил Борисыч1
сегодня в 09:27
Борисыч1:
Вы не идёте на втором месте. Вы по очкам делите 2-3 место со Спартаком. С действующим Чемпионом, на минутку. А дополнительные показатели(из-за которых временная таблица имеет такой вид, а не иной) не стоит рассматривать серьёзно за 10 туров до финиша . Рановато будет(С)
Зенит на 2 месте! А Спартак на 3! В силу того что продул 5-1 а у себя выиграл 3-1
Nikola45
Nikola45 ответил zxz32
сегодня в 09:26
zxz32:
Нас тоже это не устраивает. Третье как минимум должно быть
Так вы и так на Третьем! Что вас не устраивает? Обычно вы на 5! Не будем говорить о подарках от Мутко!
Nikola45
Nikola45
сегодня в 09:25
Трудно не согласится! Больше работать над собой!
zxz32
zxz32
сегодня в 06:33
Нас тоже это не устраивает. Третье как минимум должно быть
Василий 50
Василий 50
сегодня в 06:30
Кузяев:
«Нужно ещё больше работать, мы идём на 2-м месте, и меня это не устраивает»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Манчини постарается занять место, как можно ниже.
Кирилыч
Кирилыч
сегодня в 06:27
Беги от туда Кузяев) часть игроков с мозгами уже на лыжи встала! Догоняй их. Бабло проЭкта конечно держит..... но беги!
Wolf77785
Wolf77785 ответил Борисыч1
сегодня в 03:05
Борисыч1:
Вы не идёте на втором месте. Вы по очкам делите 2-3 место со Спартаком. С действующим Чемпионом, на минутку. А дополнительные показатели(из-за которых временная таблица имеет такой вид, а не иной) не стоит рассматривать серьёзно за 10 туров до финиша . Рановато будет(С)
так и за 10 туров до конца не стоит их рассматривать, как серьезного конкурента)
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 02:20
Вы не идёте на втором месте. Вы по очкам делите 2-3 место со Спартаком. С действующим Чемпионом, на минутку.
А дополнительные показатели(из-за которых временная таблица имеет такой вид, а не иной) не стоит рассматривать серьёзно за 10 туров до финиша . Рановато будет(С)
Гуливер
Гуливер
сегодня в 01:59
нужно мышц нарастить тебе Далер
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