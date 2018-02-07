Промес: «Мы должны защитить титул, но случилось несколько дурацких поражений»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил шансы красно-белых догнать лидирующий в чемпионате России «Локомотив»:

«Сколько матчей осталось? 10? Ну вот и всё. Даже если бы было 3 матча – реально было бы догнать. А тут десять! Давайте посмотрим, что будет ещё через пять туров.

„Локомотив“ показал фантастическую работу. Везение? Про нас то же самое болтали в прошлом сезоне. О лидерах всегда плохо говорят. При этом все хотят, чтобы им так везло. Правда в том, что ты не будешь на первом месте без сильной команды.

Мы должны защитить титул, но случились несколько дурацких поражений. Как видите, мы получили урок и вышли из этой ситуации сильнее».

Недавно одноклубник Промеса Ивелин Попов заявил, что перед «Спартаком» стоят большие цели на остаток сезона.