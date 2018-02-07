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Промес: «Мы должны защитить титул, но случилось несколько дурацких поражений»

сегодня, 01:56

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оценил шансы красно-белых догнать лидирующий в чемпионате России «Локомотив»:

«Сколько матчей осталось? 10? Ну вот и всё. Даже если бы было 3 матча – реально было бы догнать. А тут десять! Давайте посмотрим, что будет ещё через пять туров.

„Локомотив“ показал фантастическую работу. Везение? Про нас то же самое болтали в прошлом сезоне. О лидерах всегда плохо говорят. При этом все хотят, чтобы им так везло. Правда в том, что ты не будешь на первом месте без сильной команды.

Мы должны защитить титул, но случились несколько дурацких поражений. Как видите, мы получили урок и вышли из этой ситуации сильнее».

Недавно одноклубник Промеса Ивелин Попов заявил, что перед «Спартаком» стоят большие цели на остаток сезона.

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 13:11
Мы должны защитить титул, но случились несколько дурацких поражений.

+ еще три поражения на сборах от китайских мальчиков

Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!))
time out
time out ответил cska plus
сегодня в 09:58
cska plus:
Не ходите дети в Африку гулять.
Потому-то, самый, что ни на есть настоящий негр, домой вернулся в цска. Вы там, на своем ипподроме, для Мусы пальму поставьте, чтобы дом привычней был, а то вдруг поймет, что ошибся. А без него коням кранты.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 09:20
Хороший игрок сказал нормальные слова, никого не оскорблял.
Почему опять появляется этот тупой и однообразный юмор?
Nikola45
Nikola45
сегодня в 09:09
В Принципе как все будет более менее понятно! ЛЕ сольют, как в 7 принято! А там Безбородовы и Кукоряны свое дело сделают!
Nikola45
Nikola45
сегодня в 09:01
После трех проигрышей опять болтовней занялся ))
FILL3286
FILL3286
сегодня в 08:16
piercman
Вот такие нырки и симуляции!!
Сов Армия
Сов Армия ответил Михаил Полунин
сегодня в 08:13
Михаил Полунин:
Было долгое похмелье... А так, очевидно, по игре в нынешнем сезоне Спартак лидер РФПЛ. Ждем окончания сезона 2017...18 и "либо грудь в крестах, либо..."
Либо грудь в крестах, либо морда в свинарнике. Второе ближе
Кlassе
Кlassе
сегодня в 08:06
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 07:45
    Footbolista
    Footbolista ответил cska plus
    сегодня в 07:17
    cska plus:
    Не ходите дети в Африку гулять.
    Усыновил форвардов цска?...)
    Footbolista
    Footbolista ответил FILL3286
    сегодня в 07:10
    FILL3286:
    Главное что у коней нет негров!! аххаха))) Стыдно за зенит)! Особенно!
    У них не негры, у них кони вороной масти...))
    FILL3286
    FILL3286 ответил cska.78
    сегодня в 06:48
    cska.78:
    Опять разговорился негр, Канчельскиса на него нет :)
    Главное что у коней нет негров!!
    аххаха)))
    Стыдно за зенит)! Особенно!
    denmig
    denmig
    сегодня в 06:40
    Травмы в первой половине!- вот дур..ие обстоятельства! И сейчас без джикии будет в обороне брешь!
    амурец
    амурец ответил Михаил Полунин
    сегодня в 06:23
    Михаил Полунин:
    Было долгое похмелье... А так, очевидно, по игре в нынешнем сезоне Спартак лидер РФПЛ. Ждем окончания сезона 2017...18 и "либо грудь в крестах, либо..."
    в нынешнем сезоне лидер РФПЛ Локомотив
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 06:19
    Надо меньше говорить, лучше хорошо играть.
    Говорить есть кому - пусть это делают типовые попугаи.
    Кирилыч
    Кирилыч
    сегодня в 06:16
    Приделайте Локо в дерби и чемпионство можно будет повторить. Ждем с нетерпением! И удачи сильнейшим)
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 04:52
    Не ходите дети в Африку гулять.
    kastites
    kastites
    сегодня в 04:46
    Пупсик шутит
    Михаил Полунин
    Михаил Полунин
    сегодня в 04:24
    Было долгое похмелье... А так, очевидно, по игре в нынешнем сезоне Спартак лидер РФПЛ. Ждем окончания сезона 2017...18 и "либо грудь в крестах, либо..."
    piercman
    piercman
    сегодня в 04:05
      амурец
      амурец ответил cska.78
      сегодня в 02:48
      cska.78:
      Опять разговорился негр, Канчельскиса на него нет :)
      да пусть болтает, толку то с его болтовни
      MIKITA463295
      MIKITA463295
      сегодня в 02:23
      cska.78
      =========================
      Опять ты ревгируешь на того кого называешь негром... Теперь понятно чьи фаны в группе расистов на первом место...
      cska.78
      cska.78
      сегодня в 02:07
      Опять разговорился негр, Канчельскиса на него нет :)
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