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Кузяев: «На первом месте пока клубные цели и амбиции, но на ЧМ очень хотелось бы сыграть»

сегодня, 02:58

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира:

«Хочешь не хочешь, а всё равно в голове держишь мысль о чемпионате мира. Но на первом месте пока клубные цели и амбиции. Хотя на чемпионате мира тоже очень хотелось бы сыграть. Нужно побеждать с „Зенитом“, продолжать работать, проявлять себя. Если все эти компоненты совпадут, то, возможно, окажусь в заявке.

Корреспонденты из Саудовской Аравии спрашивали, что я знаю об их сборной, считаем ли мы нашу группу лёгкой и задали пару вопросов об Эмиратах. Из Саудовской Аравии я не знаю футболистов, а группу не считаю лёгкой. Так и сказал: слабые команды не отбираются на чемпионат мира. Будет непросто, но я считаю, что нам по силам выйти в 1/8 финала».

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Гуливер
Гуливер
сегодня в 03:46
усач,даже такие команды не знает,о чём ты говоришь Далер
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