Негрисоло: «Алиссон – это Месси среди вратарей. Он стоит гораздо больше € 50 млн»

Бывший тренер вратарей «Ромы» Роберто Негрисоло очень лестно отозвался о голкипере римлян Алиссоне:

«Алиссон стоит 50 млн евро? Глупость. Эта сумма должна быть гораздо больше. Не думаю, что многие люди осознают, кто такой Алиссон. Это парень – феномен. Он номер один среди первых номеров. Он – Месси среди вратарей, потому что у него такой же менталитет. Это вратарь, который может обозначить новую эпоху.

Джанлуиджи Доннарумма не идёт с ним ни в какое сравнение. Алиссон – необычайный вратарь. Когда я увидел его игру в первый раз, он ещё не был на карандаше у „Ромы“. Я смотрел, как он играет за сборную Бразилии, и это произвело на меня сильнейшее впечатление».

Напомним, в услугах 25-летнего вратаря заинтересованы в «Ливерпуле» и ПСЖ.