Тиаго Силва: «Капитан „Сошо“ не прав. ПСЖ уважает всех соперников и потому побеждает»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Тиаго Силва прокомментировал победу над «Сошо» (4:1) в 1/8 финала Кубка Франции и высказывание капитана команды соперников Флориана Тардье, который до матча заявил, что ПСЖ не уважает «Сошо»:

«Сегодня мы хотели сыграть технично. Поле было не в очень хорошем состоянии, но класс наших игроков решил исход матча.

Утверждение капитана команды соперников о том, что мы не уважаем другие команды, ошибочно. Мы с уважением относимся ко всем своим соперникам, потому и побеждаем. Потому и сегодня сыграли хорошо».