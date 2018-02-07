Райт: «Обамеянг может забивать в „Арсенале“ четыре мяча после четырёх касаний»

Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт считает, что новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг - игрок абсолютно другого формата, нежели экс-нападающий «канониров» Алексис Санчес, который этой зимой перешел в «Манчестер Юнайтед»:

«Обращают внимание на то, что Обамеянг не слишком часто встречается с мячом во время матчей. Но он и так может забивать. Если он будет оставаться на острие, то зачем ему подолгу владеть мячом, если у „Арсенала“ есть Озил, Мхитарян и другие игроки с пасом?

Если „Арсенал“ будет использовать свои сильные стороны, то Обамеянг будет именно тем игроком, который сможет забивать четыре мяча после четырех касаний».